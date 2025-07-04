Karadenizin kızları kanseri karalahanayla iyileştirecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ali Deniz Dalgıç danışmanlığındaki öğrenciler Ayşe Nilay Seyhan ve Dilay Fatoğlu, kara lahananın meme kanseri hücresi üzerindeki iyileştirici etkisini ortaya çıkardı.

İki Karadenizli araştırmacı olan Seyhan ve Fatoğlu, karalahananın sağlık alanındaki potansiyelini bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirerek yaptıkları çalışmada, elde ettikleri özütle yüklenmiş biyomalzemeler üreterek meme kanseri ameliyatı sonrası kanserin tekrar oluşma riskini azaltmayı başardı. Geliştirilen biyomalzeme vücutta zamana bağlı bölgesel salım yaptı ve kanserli hücre sayılarında düşüş görüldü. Aynı zamanda jel yapıdaki biyomalzeme ameliyat sonrası sağlıklı hücrelerin gelişimine olanak tanıyarak yara iyileşmesini de sağladı. Bu sayede geliştirilen biyomalzeme hem anti-kanser etki gösterdi hem de iyileşmeyi destekleyici rol üstlendi.

YÜZDE 50 ORANINDA DÜŞÜRDÜ

Çalışmada karalahana özütünün üç günlük etkileşim sonunda kanserli hücre canlılığını yüzde 50’ye düşürdüğü gözlemlendi. Ayrıca karalahana özütünün bir ve üç günlük uygulamalar sonunda yüzde 120 oranında canlılık artışı sağladığı görüldü. 7 günlük etkileşim sonunda karalahana özütü içeren jel biyomalzemelerin meme kanseri hücre canlılığını yüzde 30’a kadar azalttığı belirlendi.

Doğadan ilham alınarak geliştirilen bu yenilikçi yaklaşım, gelecekte kanser tedavisinde daha ileri araştırmalar ve klinik çalışmalarla hastalar için güvenli ve etkili destekleyici çözümler sunmayı hedefliyor.

Karalahana projesini geliştiren Karadenizli bilim insanları Dilay Fatoğlu ve Ayşe Nilay Seyhan, “Karalahana gibi sebzelerinin biyoaktif bileşikleri üzerinde yapılan çalışmalar, kanser hücreleri üzerinde olumlu etkiler göstermiştir. Ancak bizim projemizin yenilikçi yönü, bu bileşiklerin lokal ilaç salınım sistemleriyle kombine edilerek tedavi etkinliğinin artırılmasına yönelik bir model olmasıdır” dedi.