Karın ağrısı ve nedensiz kilo kaybı için önemli uyarı!

Yayınlanma: 12.03.2025 - 09:55

Güncelleme: 12.03.2025 - 09:56

Yaş, ailede pankreas kanseri öyküsü, sigara tüketimi, obezite, diyabet ve kronik pankreatit gibi hastalıkların pankreas kanseri riskini artırabileceğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe, "Sağlıksız beslenme ve düşük fiziksel aktivite de risk faktörlerindendir. Ancak tüm pankreas kanseri vakalarında bu faktörler bulunmayabilir, hasta hiçbir risk faktörüne sahip olmasa da pankreas kanserine yakalanabilir" dedi.

İLERİ DÖNEMDE BELİRTİ VERİYOR

Pankreas kanserinin erken evrelerde belirti vermediğini, ancak hastalık ilerledikçe bazı şikâyetlere yol açtığını ifade eden Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe, "İleri aşamalarda karın veya sırt ağrısı, nedensiz kilo kaybı, iştahsızlık, sarılık, sindirim problemleri, yeni gelişen veya kontrolsüz diyabet, idrarda koyulaşma ve dışkı renginde değişiklik pankreas kanseri belirtileri arasında yer alır. Bu hastalığın tanısında kan testleri, ultrason, bilgisayarlı tomografi, MR, endoskopik ultrasonografi (EUS) gibi görüntüleme yöntemleri ve biyopsi uygulanır. Ayrıca EUS yöntemiyle görüntüleme yapılırken biyopsi de alınabilir" şeklinde konuştu.

PANKREAS KANSERİNDE WHİPPLE YÖNTEMİ

Tanı konulduktan sonra hastalığın tedavi sürecine karar verildiğini belirten Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe, pankreas kanserinde Whipple cerrahisinin kullanıldığını söyledi. Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe, Whipple hakkında şunları söyledi:

"Whipple, pankreasın baş kısmında yer alan tümörlerin çıkarılması amacıyla yapılır. Hastalık ileri aşamalarda tespit edildiği için tümörlerin bulunduğu bölgeyi tamamen temizlemek ve kanserin yayılma riskini azaltmak için tercih edilen bir yöntemdir. Bu yöntem robot destekli olarak da yapılabilir. İşlem sırasında pankreasın başı, oniki parmak bağırsağı, safra kesesi ve bazen mide kısmı çıkarılır."

ERKEN EVREDE UYGULANABİLİYOR

Whipple cerrahisinin herkese uygulanmadığını vurgulayan Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe, "Pankreas kanserinin sadece pankreasın başında ve çevre dokulara yayılmamış olması, kanserin diğer organlara veya uzak bölgelere sıçramamış olması ve cerrahi olarak tümörün çıkarılabilir olması bu işlem için önemli kriterlerdir. Bu yöntem, pankreas kanserinin erken evrelerinde ve tümörün lokalize olduğu durumlarda önemli bir tedavi seçeneği olarak kabul edilir. Bu cerrahi müdahale, hastanın yaşam süresini uzatabilir ve kanserin daha fazla yayılmasını engelleyebilir" dedi. Ancak cerrahi sonrasında hastaların genellikle bazı zorluklarla karşılaşabileceğini belirten Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe, "Pankreasın bir kısmı çıkarıldığı için sindirim enzimlerinin üretimi etkilenebilir. Bu durum, özellikle beslenme ve sindirim problemlerine yol açabilir. Hastalar, sindirim güçlükleri nedeniyle genellikle sindirim enzimleri kullanmak zorunda kalabilirler ve diyetlerini yeniden düzenlemeleri gerekebilir. Bu nedenle cerrahiden sonra düzenli takip, beslenme desteği ve sindirim sistemi izlenmesi büyük önem taşır" açıklamalarında bulundu.