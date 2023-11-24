Karın şişkinliği şikayetiyle gitti hayatının şokunu yaşadı: Karnından 20 kiloluk kitle çıktı

Tekirdağ’da kadın bir hasta, karın şişkinliği şikayeti ile gittiği hastanede karnından 20 kilogramlık kitle çıktı.

İHA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 15:00
Karın şişkinliği şikayetiyle gitti hayatının şokunu yaşadı: Karnından 20 kiloluk kitle çıktı
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Karın şişliği şikayeti yaşayan 41 yaşındaki Asiye Seyitoğlu, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne başvuruda bulundu.

Doktorların tedavisi ve yönlendirmesi sonrasında Seyitoğlu, hastanede jinekolojik onkoloji cerrahisine yönlendirildi. Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Yan Dal Uzmanı Op. Dr. Mine Dağgez’in baktığı Asiye Seyitoğlu’nun vücudunda kitle olduğu belirlendi.

20 KİLOLUK KİTLE ÇIKARILDI

Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra ameliyata alınan hastanın sağ yumurtalık kısmından 50 santim çapında 20 kilo ağırlığında kitle olduğu fark edildi. Doktorun başarılı çalışması sonucu kitle olduğu yerden çıkarıldı.

20 kiloluk kitleden kurtulan hasta Asiye Seyitoğlu, iyi hissettiğini ifade etti.


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