Sosyal medyadaki linke tıklayınca hayatının şokunu yaşadı: 34 bin lirasını kaptırdı

Yayınlanma: 26.07.2023 - 10:35

Güncelleme: 26.07.2023 - 10:42

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne giderek müracaatta bulunan M.V. isimli şahıs ifadesinde; Facebook isimli sosyal medya sitesinde gezindiği esnada para kazanma amacıyla bir linke tıklamasının ardından dolandırıldığı bildirdi.

Şahıs, açılan siteye iletişim bilgilerini girdiğini, hisse satın almak için 6 bin 508 TL para gönderdiğini, akabinde tekrar 28 bin TL para gönderdiğini söyledi.

Şahısların tekrar para istemesi üzerine dolandırıldığını anlayan mağdur şahıs, şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, beyan üzerine olayla ilgili olarak şüpheli tespit çalışmasına başladı.