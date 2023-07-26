Sosyal medyadaki linke tıklayınca hayatının şokunu yaşadı: 34 bin lirasını kaptırdı

Tekirdağ’da sosyal medyadan bir linke tıklayan kullanıcı, dolandırıcılara 34 bin lirasını kaptırdı.

İHA
Yayınlanma: 26.07.2023 - 10:35
Sosyal medyadaki linke tıklayınca hayatının şokunu yaşadı: 34 bin lirasını kaptırdı
Abone Ol google-news

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne giderek müracaatta bulunan M.V. isimli şahıs ifadesinde; Facebook isimli sosyal medya sitesinde gezindiği esnada para kazanma amacıyla bir linke tıklamasının ardından dolandırıldığı bildirdi.

Şahıs, açılan siteye iletişim bilgilerini girdiğini, hisse satın almak için 6 bin 508 TL para gönderdiğini, akabinde tekrar 28 bin TL para gönderdiğini söyledi.

Şahısların tekrar para istemesi üzerine dolandırıldığını anlayan mağdur şahıs, şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, beyan üzerine olayla ilgili olarak şüpheli tespit çalışmasına başladı.


tekirdağ facebook sosyal medya link

İlgili Haberler

Sosyal medya fenomeninin polis olarak atanması kriz yarattı

Sosyal medya fenomeninin polis olarak atanması kriz yarattı
Sosyal medyada 'yurtdışında iş imkanı' reklamına inandı, hayatı karardı

Sosyal medyada 'yurtdışında iş imkanı' reklamına inandı, hayatı karardı
Meta'nın Twitter'a rakip sosyal medya platformu Threads kullanıma açıldı

Meta'nın Twitter'a rakip sosyal medya platformu Threads kullanıma açıldı

En Çok Okunan Haberler