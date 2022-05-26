Kekik çayının faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl hazırlanır?

26 Mayıs 2022 Perşembe, 11:14

Kekik, Ballıbabagiller familyasına ait olan bir bitkidir. Yemeklerin içerisinde sık sık kullanılan kekik genellikle kurutulup baharat olarak kullanılır. Bu bitki, sağlık açısından son derece faydalı ve kendine has bir kokuya sahiptir. Bir bitki olan kekik, yaz aylarında pembe, mor, lila veya beyaz çiçekler açmasıyla bilinir. Kurutulduktan sonra çay yapımında da kullanılır ve antioksidan bakımından zengindir. Kekik çayı nasıl yapılır? Kekik çayı nasıl demlenir? Kekik çayı hazırlama yöntemleri nelerdir?

İşte, boğaz ağrılarına ve öksürüğe iyi gelen kekik çayının faydaları, hazırlama yöntemleri ve kullanımı...

KEKİK ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Kekik çayı, ister kurutulmuş ister taze kekikten evde kolayca hazırlanabilir.

Kekik çayı için malzemeler:

*2 tatlı kaşığı kurutulmuş ve ince kıyılmış kekik

*2 su bardağı içme suyu

Önce suyu kaynatın. Su kaynadıktan sonra ateşten alarak içine kekiği ekleyin. Kekiği su kaynama aşamasında eklemeye dikkat edin. Aksi takdirde kekik çayı tüm aromasını ve faydalı etkilerini yitirecektir. 10-15 dakika çayın demlenmesini bekleyin, ardından süzgeçten geçirerek tüketin. Kekik çayını günde 2 bardağı geçmeyecek şekilde içebilirsiniz. Kekik çayı hazırlanırken en önemli nokta içindeki etken madde olan eterli uçucu yağın kaybolmaması için bir daha yeniden kaynatılmamasıdır.

KEKİK ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

*Cilt problemlerine iyi gelir,

*Depresyonu önler, anksiyeteyi azaltarak rahatlamayı sağlar,

*Bağışıklık sistemini güçlendirir,

*Cildin daha pürüzsüz ve canlı görünmesine yardımcı olur,

*Sivilce ve akne oluşumunun önüne geçer,

*Cilt çatlakları, cilt lekeleri ve egzamaya karşı etkilidir,

*Gargara yapıldığında ağız kokusunu engeller, diş eti hastalıklarına iyi gelir,

*Adet ağrılarını hafifletir ve adet dönemini düzene sokar,

*Romatizma ağrılarına iyi gelir,

*Grip, soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıkların daha kısa sürede iyileşmesini sağlar,

*Kekik çayı beyindeki odaklanma ve hafıza merkezini geliştirir,

*Kabızlık, şişkinlik, mide bulantısı gibi problemlere karşı iyi gelir,

*Düzenli tüketilirse toksinlerin vücuttan atılmasına destek olur,

*Özellikle kolon kanseri konusunda koruyuculuk sağlar,

*Yemek sonrasında yaşanan hazımsızlığı önler,

*Öksürük, bronşit gibi solunum sistemini etkileyen rahatsızlıkları iyileştirir,

*Anti enflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahiptir,

*Vertigo, kulak çınlaması, zona ve hepatit gibi birçok hastalığın hafifletilmesine yardımcı olur,

*Vücuttaki stresin azaltılmasına destek olur,

*İştahı baskılar. Metabolizma hızını arttırır, yağ yakma sürecine destek olur,

*C vitamini bakımından zengindir. Bu sayede bağışıklığı güçlendirir.

KEKİK ÇAYI İLE ZAYIFLAMA

Kekik çayı iştahı baskılayan bir içecek olarak bilinir. Aynı zamanda metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Bu nedenle kekik çayı ile zayıflamak mümkün olabilir. Ancak iştahı baskılamak için, kekik çayının yemeklerden 1 saat önce tüketilmesi önerilir. Kekik çayıyla zayıflamak tek başına yeterli değildir ve kişinin metabolizmasına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

KEKİK ÇAYININ YAN ETKİLERİ VAR MI, ZARARLARI NELERDİR?

Kekiğin çayı kanın pıhtılaşmasını yavaşlatabilir. Bu nedenle kan sulandırıcı ilaç kullananlar kekik çayı tüketmemeli ya da içmeden önce doktorlarına danışmalıdır. Ayrıca ameliyat sırasında ve sonrasında da ekstra kanama riskini artırabileceği için tüketilmemelidir. Ayrıca bazı kişilerde alerjik reaksiyona neden olabilir. Kanser tedavisi görenlerin doktora danışmadan kullanmaması gerekir. Kekik çayı bazı kişilerde alerjiye neden olabilir. Her türlü besin gibi kekik de alerjiye neden olabilir. Mercanköşk, nane, ada çayı, lavanta, biberiye, fesleğen, melisa, reyhan gibi lamiaceae (ballıbabagiller) familyasındaki herhangi bir bitkiye alerjisi olanların aynı aileden olan kekiğe de alerjisi olabilir. Eğer çay içtikten sonra vücudunuzda alışılmadık reaksiyonlar gözlemlerseniz içmeyi bırakın ve hemen doktorunuza danışın.