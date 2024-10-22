Kemik erimesinin tespitinde düzenli kontrol önemli

Yayınlanma: 22.10.2024 - 10:26

Güncelleme: 22.10.2024 - 10:46

Dr. Nurhan Barutçu, menopoz sonrası östrojen hormonunda azalmayla birlikte kemik yoğunluğunda azalma, kortizon kullanımı, D vitamini eksikliği bazı romatizmal hastalıklar ve bazı hormonal hastalıkların da kemik erimesine sebep olabileceğine değindi. Kemik erimesinin belirtisinin olmadığını söyleyen Uzman Dr. Barutçu, düzenli kontrollerin rahatsızlığın tespitinde son derece önemli olduğunun altını çizdi.

"KEMİK ERİMESİNDEN KORUNMAK İÇİN KALSİYUMDAN ZENGİN BESLENME ÖNERİLİYOR"

Hastalığa sebep olabilecek nedenler, tespit edilmesi hakkında ise Dr. Nurhan Barutçu, “Kemik erimesi, kemik kırılganlığında artışa yol açan bir hastalıktır. Daha çok menopoz sonrası kadınlarda görülmekle birlikte erkeklerde de görülebilmektedir. Menopoz sonrası östrojen hormonunda azalmayla birlikte kemik yoğunluğunda da azalma görülür. Bunun yanında kortizon kullanımı, D vitamini eksikliği, bazı romatizmal hastalıklar, bazı hormonal hastalıklar da kemik erimesine sebep olabilir. Kemik erimesi (Osteoporoz) olanlarda kemik kırılganlığı artmıştır, kırık riski artmıştır. Kemik erimesi hastalığı bulgu vermediğinden, kişilerin fark edebileceği bir hastalık olmayıp, kemik ölçüm cihazlarında (DEXA) yapılan ölçümlerden sonra ya da daha ilerlediğinde çekilen röntgenlerden teşhis konabilmektedir. Kemik erimesinden korunmak için kalsiyumdan zengin beslenme öneriliyor yani yoğurt, peynir, yeşil yapraklı sebzeler ve özellikle sebze ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Çiğ kuru yemişler; çiğ fındık, ceviz, badem de kemik erimesi hastalarında önerdiğimiz besinlerdir. Kadınların 40’lı yaşlarında ve menopoz sonrasında, erkeklerin 50’li yaşlarında risk faktörlerinden bir veya birkaçı varsa fizik tedavi uzmanına giderek kemik ölçümü yaptırmalarında fayda bulunmaktadır" dedi.