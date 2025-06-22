Kene kabusu geri döndü: Çin menşeli yeni tür bulundu!

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kene tehdidi yeniden gündeme taşındı. Artan sıcaklıklarla beraber Türkiye'nin birçok bölgesinde kene kaynaklı hastalık vakalarında ciddi artış yaşanıyor. Özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) başta olmak üzere pek çok tehlikeli hastalığı taşıyan keneler, hem insan sağlığını hem de kamu sağlığını tehdit ediyor.

YENİ BİR KENE TÜRÜ TESPİT EDİLDİ

Milliyet’ten Betül Topaklı’nın haberine göre, Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Göktürk, Türkiye'de Çin menşeli yeni bir kene türü olan Haemaphysalis longicornis’in tespit edildiğini açıkladı. Bu tür, Türkiye'de gözlemlenen 56. kene türü oldu. Yüksek taşıyıcılık kapasitesiyle bilinen bu türün, ülkemize birkaç yıl önce geldiği ve artık yerleşerek çoğalmaya başladığı düşünülüyor.

TEHLİKE SINIR TANIMIYOR

En çok vaka bildirimi yapılan iller arasında Sivas, Amasya, Tokat, Erzincan, Giresun ve Yozgat bulunuyor. Ne yazık ki bebek ölümleri de dahil olmak üzere can kayıpları yaşandı. İstanbul'da ise yıl içinde 7 binin üzerinde kene vakası kayıtlara geçti; bu vakaların 6 binden fazlası son üç ayda görüldü.

Uzmanlara göre İstanbul’un kuş göç yolları üzerinde bulunması, göçmen kuşlarla birlikte kene taşınmasına neden oluyor. Aynı zamanda küçükbaş hayvanlar da önemli taşıyıcılar arasında yer alıyor.

TEHLİKELİ TÜRLER VE BULAŞTIRDIKLARI HASTALIKLAR

Türkiye’de en sık karşılaşılan kene türleri şunlar:

Ixodes ricinus (Lyme hastalığı, KKKA)

Hyalomma marginatum (30’dan fazla hastalık taşıyabilir)

Rhipicephalus sanguineus (farklı bakteriyel hastalıklar)

Bu türlerin taşıdığı virüs ve bakteriler, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

TER VE İDRAR KOKUSUNA DİKKAT!

Prof. Dr. Temel Göktürk, kenelerin konakçılarını koku yoluyla bulduğunu, ter, idrar ve bazı parfümlerin keneleri cezbedebileceğini ifade etti. Kene ısırığının çoğu zaman fark edilmediğini ve bu nedenle günlerce vücutta kalabileceğini vurguladı.

RİSKLİ BÖLGELER

Kene yoğunluğunun en fazla görüldüğü bölgeler:

İç Anadolu’nun kuzeyi

Orta Karadeniz

Doğu Anadolu’nun kuzeyi

Özellikle hayvancılıkla uğraşılan alanlarda risk daha yüksek.