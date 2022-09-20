Ketojenik diyetin vücuda etkileri nelerdir?
Diyetisyen Tuğçe Sert, ketojenik diyete ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ketojenik diyet veya kısaca keto diyet, neredeyse 100 yıl önce tıpta çocuklarda ilaca dirençli epilepsiyi tedavi etmek için kullanılmış bir diyet modelidir. Sonraki zamanlarda düşük karbonhidrat içeriği ile zayıflamaya etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Son zamanlarda ‘2 haftalık ketojenik diyet’ büyük popülerlik kazandı.
Diyet sürecinde karbonhidrat alımı sınırlandırılıp yağ tüketimi arttırılır, bu sayede vücut enerji kaynağı olarak karbonhidrat yerine yağları kullanmaya başlar. Bu biyokimyasal sürece ‘ketozis’ adı verilir.
Diyetisyen Tuğçe Sert, ketojenik diyete ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sert'in açıklamaları şöyle:
KİMLER KETOJENİK DİYET UYGULAYAMAZ?
-İnsüline veya şeker ilacına bağlı diyabet hastaları
-Tansiyon hastaları
-Böbrek ve karaciğer hastalığı olanlar
-Gebe ve emzirenler
KETOJENİK DİYETİN FAYDALARI NELERDİR?
Epileptik çocuklarda nöbet sayılarında ve sıklığında azalma sağladığı çalışmalarda belirtilmektedir. Ayrıca parkinson hastalığının semptomlarını da hafifletir. Vücut yağını azaltarak sağlıklı kilo vermeye faydası olan ketojenik diyette paketli ve şekerli hazır gıdalar tüketilmediği için akne ve sivilce gibi sorunların iyileşmesine de büyük katkı sağlamaktadır.
KETOJENİK DİYETTE NE KADAR KARBONHİDRAT TÜKETİLİR?
Farklı ketojenik diyet türleri uygulanmakla birlikte, kişinin ketozise girebilmesi için günde en fazla 50 gr karbonhidrat tüketmesi önerilmektedir. Fakat farklı uygulamaları olan ketojenik diyet çeşitleri bulunmaktadır.
Standart Ketojenik Diyet: Kişinin günlük aldığı kalorinin %70’i yağlardan %20’si proteinden %10’u karbonhidratlardan karşılanır.
Döngüsel Ketojenik Beslenme: Kişi haftanın 5 günü çok düşük karbonhidrat tüketirken 2 günü normal sınırlarda karbonhidrat tüketir.
Yüksek Proteinli Ketojenik Diyet: Günlük enerji ihtiyacının %60’ını yağdan, %35’ini proteinden, %5’ini karbonhidrattan karşıladığı diyet modelidir.
KETOJENİK DİYETTE NELER TÜKETİLEBİLİR?
Peynir: Beyaz peynir, kaşar peyniri, dil peyniri, keçi peyniri, krem peynir, tulum peyniri.
Yumurta
Süt: Bitkisel sütler (badem sütü, Hindistan cevizi sütü, soya sütü)
Yoğurt: Süzme yoğurt
Yağlı tohumlar: ceviz, badem, fındık, fıstık ay çekirdeği, kabak çekirdeği
Et grubu: Dana eti, kuzu eti, hindi eti, tavuk, balık, ton balığı, jambon
Sebzeler: Brokoli, karnabahar, ıspanak, kabak, patlıcan, domates, soğan, biber, sarımsak, mantar, kuşkonmaz, taze fasulye, marul, kıvırcık, taze soğan, salatalık, brüksel lahanası, kereviz, turp, beyaz lahana, enginar.
Meyveler: Avokado
Ketojenik Diyette Tüketilmemesi Gerekenler Nelerdir?
Tahıllar: Bulgur, makarna, pirinç, buğday nişastası, mısır nişastası
Baklagiller: Mercimek, nohut, kuru fasulye, barbunya
Sebzeler: Tatlı patates, patates, bezelye, havuç
Meyveler: Avokado hariç bütün meyveler
Şekerli İçecekler: meyveli soda, meyve suları, şekerli çay, şekerli kahve, kola
Soslar: Ketçap, mayonez, barbekü sos, hardal vb.
Şekersiz Diyet Gıdalar: şekersiz sakız, şekersiz kola, diyabetik reçeller vb. (tatlandırıcı ilaveli oldukları için ketozise girmeyi engeller)
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