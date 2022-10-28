Kılıçkaya Barajı'ndaki trafo merkezinde patlama: Ölü ve yaralılar var
Sivas’ın Suşehri ilçesinde Kılıçkaya Barajı'nın santral kısmında yaşanan patlamada hayatını kaybeden teknisyen ve ağır yaralanan çalışanların kimlikleri belli oldu.
Sivas'ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı'nın santral kısmındaki trafo merkezinde bakım ve onarım için 4 personel bulunduğu esnada kısa devre sonucu patlama meydana geldi.
Patlamanın hemen ardından yangın çıktı. Yangında elektik teknisyeni Ertuğrul Gazi Bozdağ (30) hayatını kaybederken, yaralanan Mevlut Koç, Ramazan Tüylü ve elektrik mühendisi Ertuğrul Bıyık ise güçlükle olay yerinden çıkartılarak kurtarıldı.
Mevlüt Koç’un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi.
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