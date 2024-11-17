Kış aylarında sağlıklı beslenmenin ipuçları: Bağışıklığınızı güçlendiren besinler

Yayınlanma: 17.11.2024 - 10:24

Güncelleme: 17.11.2024 - 10:24

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Uzm. Dyt. Ecem Fidan, kış aylarında sağlıklı bir yaşam için doğru beslenme ve bağışıklık güçlendirme yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Kış mevsiminde hastalıklardan korunmanın en etkili yolunun sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak ve bağışıklık sistemini desteklemek olduğunu belirten Uzm. Dyt. Fidan, bu süreçte tüketilmesi gereken besinler ve uygulanması gereken yöntemlerle ilgili önerilerde bulundu.

YETERLİ MİKTARDA VİTAMİN VE MİNERAL ALMAK ÖNEMLİ

C vitamini, D vitamini, çinko ve selenyum gibi vitamin ve minerallerin yanı sıra antioksidan içeriği yüksek meyve ve sebzelerin, bağışıklığı güçlendirdiğini belirten Uzm. Dyt. Fidan, turunçgillerin bu açıdan zengin olduğunu vurguladı.

Portakal, mandalina, limon, kivi, kuşburnu ve kırmızı biberin düzenli tüketilmesi gerektiğini ifade eden Fidan, D vitamini eksikliğini önlemek için somon, uskumru ve sardalya gibi balıkların yanı sıra yumurta sarısının da beslenmeye dahil edilmesini önerdi. Çinko ve selenyum açısından zengin olan kabuklu deniz ürünleri, kırmızı et, tam tahıllar ve kurubaklagillerin ise bağışıklık sistemine olumlu etkiler sağladığını belirtti.

DOĞAL ANTİBİYOTİKLER: ZENCEFİL, ZERDEÇAL VE SARIMSAK

Zencefil, zerdeçal ve sarımsak gibi doğal antibiyotik özellikli gıdaların, enfeksiyonlara karşı koruma sağladığını ifade eden Uzm. Dyt. Fidan, bu besinlerin çay, çorba ve yemeklerde kullanılması gerektiğini söyledi. Propolis ve bal gibi doğal ürünlerin de boğaz enfeksiyonlarına karşı koruyucu etkiler sağladığını belirten Fidan, her sabah bir kaşık bal tüketmenin soğuk algınlığından korunmada faydalı olacağını vurguladı.

KIŞ SEBZELERİNİN ÖNEMİ

Kış sebzelerinin vitamin ve mineral açısından zengin olduğunu ve düşük kalorili olmaları nedeniyle dengeli beslenmeye katkı sağladığını belirten Fidan, kabak, pırasa, havuç, ıspanak, karnabahar ve lahananın günlük öğünlerde mutlaka yer alması gerektiğini söyledi. Elma, armut, ayva, nar ve kivinin ise tatlı ihtiyacını sağlıklı bir şekilde karşılayarak vücudu zararlı etkenlerden koruyacağını ifade etti.

YAZ MEVSİMİNİN LEZZETLERİNİ KIŞA TAŞIYIN

Yaz sebzeleri ve meyvelerini kışa saklamanın en ideal yollarından birinin konserve ya da ürün dondurma olduğunu belirten Fidan, domates, biber ve patlıcan gibi sebzelerin uygun yöntemlerle konserve edilmesi gerektiğini söyledi. Tuz ve asit miktarının dengeli olmasının besin değerlerini korumada önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Dondurularak saklanan çilek, şeftali ve kayısı gibi meyvelerin, kışın tatlı ihtiyacını sağlıklı bir şekilde karşılamak için ideal bir seçenek olduğunu belirtti. Bu ürünlerin dondurulmadan önce yıkanması ve kurutulmasının, besin değerinin korunması açısından önem taşıdığını söyledi. Dondurulmuş meyvelerin smoothieler, tatlılar veya yoğurtla birlikte sağlıklı atıştırmalık olarak tüketilebileceğini de ekledi.

KIŞ İÇİN İKİ SAĞLIKLI TARİF

Zencefilli Balkabağı Çorbası

Malzemeler:

500 g balkabağı

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil

1 tatlı kaşığı zerdeçal

4 su bardağı su

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı:

1. Balkabağı, havuç ve patatesi soyup doğrayın.

2. Zeytinyağını bir tencerede ısıtın, doğranmış soğan ve sarımsakları ekleyip kavurun.

3. Ardından doğranmış sebzeleri, zencefili ve zerdeçalı ekleyin, birkaç dakika kavurun.

4. Suyu ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

5. Çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.

6. Tuz ve karabiber ile tatlandırıp sıcak servis yapın.

Nar ve Cevizli Kış Salatası

Malzemeler:

1 adet nar

100 g ceviz içi

1 adet roka demeti

1 adet kırmızı soğan

100 g beyaz peynir

1 yemek kaşığı nar ekşisi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı:

1. Roka yapraklarını yıkayıp kurulayın, servis tabağına yerleştirin.

2. Narı ayıklayıp tanelerini rokaların üzerine serpin.

3. Ceviz içini iri parçalara ayırarak salataya ekleyin.

4. Kırmızı soğanı ince halkalar şeklinde doğrayıp üzerine ekleyin.

5. Beyaz peyniri küçük küpler halinde doğrayıp salatanın üzerine serpiştirin.

6. Zeytinyağı, nar ekşisi, tuz ve karabiberi karıştırarak sos hazırlayın ve salatanın üzerine gezdirin.

7. Salatayı servis yapmadan önce iyice karıştırın.



