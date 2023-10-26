Kış mevsiminin yaklaşmasıyla grip vakalarında artış başladı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 10:30

Güncelleme: 26.10.2023 - 10:30

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte grip vakalarında artış başladı. Dahiliye Uzmanı Dr. Mustafa Ozan Levent, yurttaşlara uyarılarda bulunarak "Sağlık Bakanlığı’nın test uyguladığı vatandaşlara göre grip vakaları Temmuz’da 127 kişi, Ağustos’ta 92, ancak Eylül’de 334’e çıktı. Bu havalar soğudukça yavaş yavaş artacak" dedi.

"NEZLE, GRİBE GÖRE DAHA HAFİF SEYREDİYOR"

Uzm. Dr. Mustafa Ozan Levent, "Grip ve nezle birbirine benzeyen hastalık. Her ikisi de üst solunum yolunu tutan enfeksiyonlar. Grip için semptomlardan en önemlisi ateş, baş ağrısı ve kas, eklem ağrıları. Nezlede de bunlar olabiliyor ama halsizlik ve öksürük daha az. Nezlede hapşırıklar ve burun akıntısı daha az görülüyor. Nezle daha hafif seyreden bir hastalık türü” ifadelerini kullandı.

"MASKE, MESAFE VE HİJYEN ÇOK ÖNEMLİ"

Grip vakalarının kış dönemlerinde artığını kaydederek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu dönemde artık vakalar artmaya başladı. Temmuz ayında Sağlık Bakanlığı’nın test uyguladığı vatandaşlara göre grip vakaları Temmuz’da 127 kişi, Ağustos’ta 92, ancak Eylül’de 334’e çıktı. Bu havalar soğudukça yavaş yavaş artacak. Genel önlemler almak çok önemli. Taze meyve, sebze ve sıvı tüketimi önemli. Bunun dışında izolasyon da çok önemli. Kendimizi virüsten ve mikroplardan uzak tutmalıyız. Hastaların bol bulunduğu ortamlara girilmemeli. Ayrıca maske takılmalı. Ellerimizi sürekli yıkamalıyız. Öksürürken ellerimizle ağzımızı kapatmalıyız. Maske, mesafe ve hijyen çok önemli. Ayrıca aşılar da kullanılabilir."

"GRİPTEN KORUNMAK İÇİN MASKE KULLANILMALI"

O andemi döneminde maske kullanımıyla mevsimsel grip vakalarında azalmalar olduğunu, gripten korunmak için maske kullanmanın önemli olduğunu söyledi.