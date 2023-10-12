Uzmanı açıkladı: 'Gripten korunmanın en etkili yolu aşı olmaktır'

Yayınlanma: 12.10.2023 - 16:08

Güncelleme: 12.10.2023 - 16:24

Dünya üzerinde en sık rastlanan, en kolay bulaşan ve yine en hızlı yayılan hastalığın grip olduğu ifade eden Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Vefa Mirzaliyeva, virüsle meydana gelen bir solunum yolu hastalığı olan grip hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Genellikle üst hava yollarındaki burun tıkanıklığı, ateş, baş ağrısı, hapşırık, geniz tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı, yaşarma, halsizlik, titreme, boğaz ağrısı, kas-eklem ağrısı semptomlarıyla kendisini gösteren gribe karşı, grip aşısı olmanın önemine değindi.

KAÇ AYLIK BEBEKLER AŞI OLABİLİR?

Bebeklerin aşı olup olmaması konusunda da açıklamalarda bulunan Uz. Dr. Mirzaliyeva, "6 aydan büyük çocuklar grip aşısı olabilirler. Ama özellikle 6 aydan büyük ve 5 yaşından küçük olanlar, kronik rahatsızlığı bulunanlar, bağışıklığı baskılanmış kişiler ve obezitesi olanlar daha öncelikli aşı olmalıdır. 6 aydan küçük olan bebekler ise aşı olmaması gerekiyor" dedi.

"EKİM VE KASIM AYLARINDA GRİP AŞISI YAPTIRABİLİRIZ"

Toplumdaki salgını aşı ile kısmen önleminin mümkün olduğuna dikkat çeken Uz. Dr. Vefa Mirzaliyeva, "Ekim ve Kasım aylarında grip aşısı yaptırabiliriz. 9 yaşından büyük olan çocuklar yılda bir kez, 6 ay ile 8 yaş arası çocuklar daha önceden aşı olmadıysa 4 hafta ara ile iki dozda olabilir. Fakat daha önce aşısı var ise bir dozda aşılanması yeterlidir. Neden grip aşısı olmamız gerekiyor. Okul başarısızlığını azaltmak, antibiyotik kullanımını azaltmak, toplumda salgının yayılmasını önlemek için grip aşısı yaptırmalıyız" ifadelerini kullandı.