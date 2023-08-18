Sağlık Bakanlığı'ndan 'kızamık' alarmı

Yayınlanma: 18.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.08.2023 - 03:00

TTB, Türkiye’de kızamık vakalarına artışına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre 2023 yılının ilk altı ayında görülen kızamık olgu sayısında bir önceki altı aya kıyasla arttı. TTB’nin, Sağlık Bakanlığı’nca Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bildirilen vakalardan hazırladığı verilere göre Ocak ayında 193 olan “kızamık olgu sayısı”, seyreden aylarda giderek artarak Haziran’da 782’ye ulaştı. Kızamığa bağlı hastaneye yatış durumundaki artış ise ocak ayında 18 olurken haziranda 164’e ulaştı. Sağlık Bakanlığı da kızamık vakalarına ilişkin 81 ilin il sağlık müdürlüklerine yazı gönderdi.

Yazıda, “Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında yürütülen kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşı kapsayıcılığının ülke genelinde artırılması için eksik aşılı ve aşısız kişilere ulaşılması önem arz etmektedir. Eksik aşılıların yoğun bulunduğu tespit edilen yerlerde il sağlık müdürlüklerinin koordinasyonunda ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri tarafından oluşturulacak mobil ekipler aracılığıyla aşısız ve eksik aşılı çocukların aşılarının tamamlanması sağlanmalı” ifadeleri kullanıldı.

(Emrah Kırımlı)

‘AİLELERİN AŞI KARARSIZLIĞINA KARŞI MÜCADELE EDİLMELİ’

TTB Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Başkanı Emrah Kırımlı, “Kızamık aşısı 7 yaşında yapılıyordu. CovId-19 dönemi erkene çekildi. Veliler de ‘Bu okul aşısıydı niye şimdi yapılıyor’ diyorlar. Toplumdaki bilgisizliğin aşılması lazım” dedi. Sağlık Bakanlığı’ndan bilgilendirici bir açıklama yapılmadığının altını çizen Kırımlı, “Asıl problem Sağlık Bakanlığı’nın üç aydır talep etmemize rağmen halka aşı çağrısı yapmaması. Hâlâ tereddütü olan insanlar var. Bakanlık aşı kararsızlığı ile etkin bir mücadele yürütmeli” ifadelerini kullandı.

‘KIŞ AYLARINDA ARTACAK’

Kırımlı, “Deprem bölgesinde vakanın yaygın olduğu yerlerde sokakta aşılama yapılması lazım. 1999 depreminden sonra depremin etkilediği illerde önceden aşı olup olmadığına bakılmaksızın aşılama yapılmıştı. Salgın önlenmişti. Bakanlık, bunu deprem bölgesinde yapmıyor” diye konuştu. Vakaların kış aylarında artacağına dikkat çeken Kırımlı, “Salgın görülen yerlerde 15 yaşın altındaki çocuklar başta olmak üzere epidemiyolojik örüntüye göre salgın kontrol aşılaması yapılmalıdır. Kamu otoritesi bölgelere göre aşı oranlarını kamuoyuyla paylaşmalı, alınacak önlemler konusunda toplum katılımının önünü açmalı” çağrısını yaptı.