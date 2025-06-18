KKKA vaka sayısı artıyor: Keneye dikkat

Yaz aylarının gelmesiyle Türkiye’de kene vakalarında artış yaşandı. Cumhuriyet’e konuşan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığına karşı kritik uyarılarda bulundu.

Ertuğrul, keneler yoluyla bulaşan hastalıklar arasında en tehlikelisinin KKKA olduğunu belirterek “Keneler bu virüsü ya hayvanlardan ya da başka konakçılardan alıp insanlara bulaştırıyor. Virüs, kan ya da vücut sıvısıyla temas yoluyla da bulaşabilir. Hastalık bazı durumlarda asemptomatik seyreder ancak ağır seyreden vakalarda organ yetmezliği ve ölüme kadar gidebilir” dedi.

HANGİ BÖLGELER RİSKLİ

KKKA’nın özellikle İç Anadolu ve Orta Karadeniz bölgelerinde sık görüldüğünü belirten Ertuğrul, “Sivas, Tokat, Çorum gibi iller başta olmak üzere hayvancılıkla uğraşılan yerlerde risk daha fazla” dedi. Ayrıca kuşların keneleri farklı bölgelere taşıyabileceğini, bu nedenle doğal alanlara çıkan herkesin dikkatli olması gerektiğini ekledi. Kene kaynaklı virüs vücuda girdikten sonra ilk belirtiler grip benzeri semptomlarla kendini gösteriyor: Halsizlik, baş ağrısı, ishal ve karın ağrısı. “Bu belirtiler fark edilmeden geçebiliyor ama ilerleyen evrede sarılık, kanamalar ve şok tablosu oluşabiliyor” uyarısında bulunan Ertuğrul, şüpheli durumda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

NE YAPILMALI

Kene tutunması halinde yapılması gerekenlerle ilgili ise Ertuğrul şunları söyledi: “Kene vücuda tutunduğunda başını deri içine gömer ve kan emer. Onu çıplak elle çıkarmaya çalışmak veya halk arasında yaygın olan yöntemlerle çıkarmak (zeytinyağı sürmek, ısıtmak) çok tehlikeli. Kenenin tükürük bezlerinde yüksek oranda virüs bulunur. Uygun teknikle çıkarılmazsa virüs doğrudan kana karışabilir. Mutlaka sağlık kuruluşunda uzman kişilerce çıkarılmalı”

KORUNMA YOLLARI

Kene riskinden korunmak için yurttaşlara önerilerde bulunan Ertuğrul, doğa yürüyüşleri ya da kırsal alanlarda vakit geçirilecekse vücudu tamamen örten uzun giysilerin tercih edilmesi gerektiğini, pantolon paçalarının çorap içine sokulmasının kenelerin cilde temasını engelleyebileceğini ifade etti.

SİVAS'TA YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 8 OLDU

Sivas’ın Gölova ilçesinde Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altında olan Köpük Meral (67) yaşamını yitirdi. Gölova’ya bağlı Karayakup köyünde yaşayan 7 çocuk annesi Meral’e yaklaşık bir ay önce kene yapıştığı belirtildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Meral, doktorların tüm çabalarına karşın kurtulamadı. Meral ile birlikte kentte keneden yaşamını yitirenlerin sayısı 8’e yükseld