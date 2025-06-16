KKKA vakaları aşı konusunu yeniden gündeme getirdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KKKA sebepli ölümlerin geçen yıla oranla artış göstermediğini belirterek, “Türkiye, KKKA ile ilgili aşı konusunda dünyada ilk aşısını üretebilecek öncü ülkelerden bir tanesi olacak” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet, aşının önemini ve keneden korunma yöntemlerini İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar ile konuştu.

‘PANDEMİ ÖNCESİ BAŞLADI’

Erbaydar, Türkiye’de keneye karşı aşı çalışmalarının uzun süredir devam ettiğini belirterek, kene ısırmasıyla bulaşan pek çok hastalık olduğuna dikkat çekti. Erbaydar, “Bunlardan KKKA hastalığına karşı aşı çalışmaları Türkiye’de daha pandemi öncesinde başlamıştı. Eğer etkili ve güvenilir bir aşı elde edilebilir ve bilimsel araştırmalarla kanıtlanırsa ülkemiz için çok önemli bir kazanç olabilir” dedi. Aşının üretilmesinin özellikle risk grubundaki yurttaşlar için önemine değinen Erbaydar, “Önümüzdeki dönemde yeni ve beklenmeyen başka salgınlar ortaya çıkabilir. Dünyada giderek artan uluslararası belirsizlik gündemi içerisinde gelecekte bir ölümcül savaş tehditleri de söz konusu olabilir. Dolayısıyla Türkiye’nin her durumda aşı geliştirmesi çok önemlidir. Sağlık bakanının açıklamasından bu konudaki çalışmaların devam ettiğini anlıyoruz. Bunun güvenilir ve bilimsel standartlarda bir aşı üretimi ile sonuçlanması tabii ki halk sağlığı açısından önemli bir kazanç olur. ” dedi.