Klimanın göz sağlığımıza etkileri

Yayınlanma: 21.07.2023 - 15:33

Güncelleme: 21.07.2023 - 15:33

Dünyayı daha kolay keşfetmemizi sağlayan gözlerimizi olumsuz etkileyen her türlü çevresel faktörlerden korumamız göz sağlığımız için oldukça önemlidir.

GÖZ SAĞLIĞIMIZI OLUMSUZ OLARAK ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

• Uzun süreli ekran kullanımı,

• Çalışırken az ışık kullanmak,

• Yanlış gözlük kullanımı,

• Güneş ışığına maruz kalmak,

• Sigara tüketimi, yetersiz ve dengesiz beslenme

• Uyku düzeninde bozukluklar,

ve bunun gibi pek çok şey göz sağlığımızı olumsuz etkilemektedir.

YAZ MEVSİMİNDE GÖZ SAĞLIĞIMIZ NASIL ETKİLENİR?

Veni Vidi Göz Doktorlarından Op. Dr. Kemal Gültekin bu konuda önemli ayrıntılar verdi.

En başta değinebileceğimiz güneşin UV ışınlarıdır. Burada her mevsim olduğu gibi güneş gözlüğü kullanımının önemi yaz mevsiminde bilhassa daha fazla ortaya çıkmaktadır. Özellikle denizcilik ve dağcılık gibi faaliyetler ile uğraşmakta olan kişiler yoğun güneşe maruz kaldıkları için göz sağlıklarına normalden daha fazla özen göstermelidirler. Gözlerimiz güneşten korunmadığı takdirde göz alerjilerine, göz kuruluğuna ve hatta retina hasarına kadar neden olabilir.

Gözlerimizi yaz mevsiminde olumsuz olarak etkileyen bir diğer önemli husus ise; klima kullanımıdır. Klima sistemleri sıcak hava koşullarında hayatımızı kolaylaştıran ve konforlu bir ortam sağlayan harika cihazlardır. Ancak uzun süreli ve yanlış kullanımı bazı sağlık sorunlarına sebep olabilir. Klima kullanımı genel sağlığımızı olumsuz etkilemekle kalmayıp, göz sağlımızı da bir hayli olumsuz etkiliyor. Klimanın etkisiyle ortamdaki nem oranı düşebilir ve düşük nem seviyeleri göz yüzeyindeki doğal nemin buharlaşmasına yol açarak gözlerin kurumasına neden olabilir. Bu durum ‘’kuru göz sendromu’’ olarak adlandırılır ve belirtileri arasında gözlerde yanma, kaşıntı, kızarıklık ve sulanma yer alır. Klima kullanımı göz alerjilerine ve hatta klimanın karşısında durulduğu takdirde soğuk havanında etkisiyle göz ağrısına neden olabilir.

Özellikle kontakt lens kullanan kişiler klima kullanımından daha fazla etkilenebilir. Lens kullanan kişiler lenslerini takmadan önce göz damlası ile gözlerini nemlendirmeleri önemlidir. Elbette bu durum klima kullanımına engel değildir. Klima sistemini kullanırken oda nemini uygun seviyede tutmaya çalışmak, klima kullanırken gözleri düzenli olarak kırpmak ve son olarak klima filtrelerini düzenli olarak temizlemek mühimdir. Klima veya başka bir sebeple gözlerinizde herhangi bir rahatsızlık hissederseniz göz doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin’’ şeklinde konuştu.