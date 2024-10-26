Kocaeli Şehir Hastanesi’nde radyoterapi krizi: Randevu bulunamıyor

Yayınlanma: 26.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.10.2024 - 04:00

Türkiye, piyasalaşan sağlık sisteminin en ağır sonuçlarından biri olan “yenidoğan çetesi” skandalıyla sarsılırken, yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığı sorunlar her geçen gün derinleşiyor. Yurttaşlar özellikle ultrason, MR, bilgisayarlı tomografi gibi tetkikler ve kanser hastalığının tedavisinde önemli rol oynayan, halk arasında da “ışın tedavisi” olarak bilinen radyoterapi tedavisi için kamu hastanelerinde randevu bulamıyor.

Son olarak Kocaeli Şehir Hastanesi’nde bulunan iki radyoterapi cihazından birinin bozuk olduğu ve tek cihaza hastaların yığılması nedeniyle birçok hastanın tedavi olamadığı öğrenildi. Cumhuriyet’e konuşan bir yurttaş, meme kanseri nedeniyle radyoterapi aldığını belirterek “Beş ay önce de kardeşimi meme kanserinden kaybettim. Yeterli cihaz olmadığı için tedavim aksıyor” dedi.

AVRUPA’NIN GERİSİNDEYİZ!

Sağlık Bakanlığı’nın istatistikleri de cihaz sayısının eksikliğini ortaya koydu. Son paylaşılan 2022 yıllık istatistiklerine göre Türkiye’de bulunan toplam 258 radyoterapi cihazından 92’si Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde, 86’sı üniversite hastanelerinde, 80’i de özel sağlık kuruluşlarında bulunuyor. Bir milyon kişiye düşen cihaz sayısının uluslararası karşılaştırmasına göre ise Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkelerinin gerisinde kalıyor. Bir milyon kişiye OECD ülkelerinde 7.6, AB ülkelerinde 8.1, Türkiye’de ise 3 radyoterapi cihazı düşüyor. Son yayımlanan 2023 sağlık istatistikleri yıllığı haber bülteninde ise kamu hastanelerinde 2022’ye göre yalnızca 1 cihaz artışı, özelde ise 4 cihaz artışı gerçekleştiği görüldü.