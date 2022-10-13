Kolera alarmı: Ölü sayısı artıyor!
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 233'e çıktı.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. İfedayo Adetifa, haftalık basın toplantısında, ağustosta yeni şüpheli kolera vakalarının sayısında temmuza göre yüzde 47 artış olduğunu belirtti.
Adetifa, ocaktan bu yana kolera salgınının, başkent Abuja'nın yanı sıra 33 eyalete yayıldığını ifade etti.
Bu sürede 10 bin 217 kişiye kolera teşhisi konulduğunu aktaran Adetifa, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 233'e çıktığını kaydetti.
Adetifa, ayrıca küresel olarak çeşitli ülkelerde Kovid-19 vakalarının azalmaya devam ettiğini ve Nijerya'da vaka eğilimlerinin değiştiğini söyledi.
KOLERA NEDİR?
"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.
Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanı sıra tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.
Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.
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