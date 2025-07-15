Kolon kanseri vakalarında artış: Erken teşhis hayat kurtarıyor

Kahramanmaraş’ta görev yapan Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat İspiroğlu, 40 yaş altındaki bireylerde kolon kanseri vakalarında dikkat çeken bir artış yaşandığını belirterek, erken teşhisin önemine dikkat çekti. İspiroğlu, tarama testlerinin ihmal edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Son yıllarda sindirim sistemi rahatsızlıkları nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuran hasta sayısında artış yaşanırken, uzmanlar kolon kanserinin giderek daha genç yaş gruplarında görüldüğüne işaret ediyor. Kahramanmaraş’ta hizmet veren Sular Akademi Hastanesi’nde yapılan kolonoskopi taramalarında da bu durumu doğrulayan bulgular elde edildi. Sadece son bir ayda 45-55 yaş aralığında 4 kolon kanseri vakası tespit edildi.

GENETİK VE BESLENME RİSK FAKTÖRÜ

Kolon kanseri oranlarının Kahramanmaraş’ta Türkiye ortalamasına yakın olduğunu belirten Doç. Dr. Murat İspiroğlu, kolonoskopik taramalara erişimin kolaylaşmasının farkındalığı artırdığını vurguladı.

İspiroğlu, “Son zamanlardaki hasta muayenelerinde özellikle 40 yaş altı grupta kolon kanseri vakalarının arttığını gözlemliyoruz. Türkiye genelinde kolon kanseri 100 binde 15-25 aralığında görülüyor. Ancak bu oranlar genç yaşlarda da risk oluşturabiliyor. Genetik yatkınlık, D vitamini eksikliği, beslenme alışkanlıkları, sigara ve alkol kullanımı gibi birçok faktör riski artırıyor” dedi.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Erken tanının hayati önem taşıdığını ifade eden İspiroğlu, son bir ayda tespit edilen 4 vakanın 45-55 yaş aralığında olduğunu, bunun da kolonoskopi taramalarının ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

İspiroğlu, “Ailevi kalıtsal hastalıklar, örneğin polipozis sendromları gibi durumlar varsa, taramalara 15 yaşından itibaren başlanmalı. Ailesinde 40 yaş altında kolon kanseri tespit edilen bireylerin ise tanı konulan kişiden 8-10 yıl önce taramaya başlaması önerilir. Risk faktörlerine sahip bireylerin yıllık, aile öyküsü olmayanların ise 50 yaşından sonra 5 yılda bir tarama yaptırmaları önemlidir” şeklinde konuştu.

DİYET VE YAŞAM TARZI DA ETKİLİ

Beslenme alışkanlıklarının da önemli bir faktör olduğunu belirten İspiroğlu, liften fakir ve yağlı gıdalarla beslenmenin, sigara ve alkol kullanımının riski artırdığını kaydetti. Ayrıca D vitamini eksikliğinin de kolon kanseri riskini artırdığını ifade etti.

Anemi (kansızlık) şikayetlerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan İspiroğlu, “Hastalar kansızlık şikayetiyle geldiğinde genellikle sadece kan ilacı veriliyor. Oysa bu durum, mide ya da bağırsakta gizli bir kanamanın işareti olabilir. Bu nedenle kolonoskopi ve mide endoskopisi gibi tetkiklerin yapılması gerekir” dedi.