Kolonya dökmeyin, ateş basmayın! Kene çıkarırken yapılan hatalar ölümle sonuçlanabiliyor

Dr. Özbay, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının keneler yoluyla bulaşan ciddi bir enfeksiyon olduğunu belirtti. Özellikle kenenin çıkarılması sırasında yapılan yanlış uygulamaların hastalık riskini artırdığını söyleyen uzman doktor, şu uyarılarda bulundu:

“Kene üzerine sigara basmak, kolonya, alkol, deterjan gibi kimyasal maddeler dökmek doğru değildir. Bu tür uygulamalar, kenenin tükürük bezlerinden virüs salgılamasına neden olabilir ve virüsün kana karışma ihtimalini artırır.”

KENEYİ NASIL ÇIKARMALI?

Dr. Özbay, kenenin vücuda tutunduğu anda vakit kaybetmeden çıkarılması gerektiğini, ancak bunu yaparken çıplak elle dokunulmaması gerektiğini ifade etti. Keneyi çıkarmak için en uygun araçların cımbız, eldiven ya da naylon poşet olduğunu belirten Özbay, şu önerilerde bulundu:

“Eğer kişi keneyi kendisi çıkaramıyorsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı. Keneyi ezmeden, tek hareketle ve vücuda dik açıyla çekerek çıkarmak gerekir.”

HER KENE HASTALIK TAŞIMAZ AMA...

Her kenenin KKKA virüsü taşımadığını hatırlatan Dr. Özbay, yine de dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Riskin tamamen ortadan kalkmadığını vurgulayan Özbay, olası belirtilere karşı tetikte olunması gerektiğini ifade etti.

İLK 10 GÜN ÇOK KRİTİK

Kene teması sonrası 10 günlük sürecin hayati öneme sahip olduğunu söyleyen Dr. Özbay, şu belirtilerin görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini belirtti:

Yüksek ateş

Kas ve karın ağrısı

İshal

Kusma

“KENELER ZIPLAMAZ, TIRMANIR”

Kenelerin halk arasında sanıldığının aksine zıplamadığını, ot ve çalılıklardan tırmanarak vücuda ulaştığını dile getiren Dr. Özbay, şu uyarıyla sözlerini tamamladı: