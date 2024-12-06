Meclis’te bebek ölümlerini araştırma komisyonu toplandı: Sağlık Bakanlığı yetkilileri dinlendi

Yayınlanma: 06.12.2024 - 10:56

Güncelleme: 06.12.2024 - 11:10

Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, dün toplandı.

Toplantıda Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Yasin Erkoç ve Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Teftiş Kurulu Başkanı Erkan Hacıfazlıoğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Ülker Kuğu, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammet Atak ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz yer aldı.

Komisyon, Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Şan, daha sonra komisyonun çalışmalarına görsel basın olmadan devam edeceğini söyledi. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, toplantının görsel basına açık şekilde devam etmesini istedi.

Pala, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve eski Sağlık Bakanlarının komisyona gelmesini talep etti. Komisyon Başkanı Şan’ın görsel basının çıkarılacağını, görüşmeleri yazılı basının takip edebileceğini belirtmesi üzerine komisyon toplantısı, görsel basına kapalı olarak devam etti.

‘BU BAKIŞ AÇISIYLA OLMAZ’

Şan, konunun içeriğini ve kronolojisini anlamak için bürokratları çağırdıklarını söyleyerek; ilerde ihtiyaç duyulması halinde Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu da çağırabileceklerini bildirdi. İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ise olayın yaşandığı tarihte İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Memişoğlu ve AKP döneminde görev yapmış tüm Sağlık Bakanlarının komisyonda dinlenmesi gerektiğini vurguladı.

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da bakan yardımcılarının konuya hakim olamayacağını, konuyu en iyi Bakan Memişoğlu’nun bileceğini kaydederek “Bu bakış açısıyla olmaz, bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor” dedi. Tartışmaların ardından, bakan yardımcıları sunuma başladı.

‘20 YILDA 3 KAT ARTIŞ’

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu’nun sunumu sırasında söz alan CHP’li Pala, “2002 yılında bütün yataklar içerisinde özel sektörün yatak oranının yüzde 19 olduğunu ve bunun 2024’te halen yüzde 19 olarak devam ettiğini söylediniz. Ama bu bilgi yanlış. Bakın size iki tane bilgi kaynağı söylüyorum. Bir tanesi Sağlık Bakanlığı’nın 2002 istatistik yıllığı. Bir tanesi de Sağlık Bakanlığı’nın 2022 istatistik yıllığı” dedi. Pala, şunları kaydetti:

“Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkiye yataklı tedavi kurumların 2002 istatistik yıllığında toplam Türkiye’deki yatak sayısı 178 bin135 olarak gösteriliyor. Özel sektörün yatak sayısı da 11 bin 870. Bu oranlarsanız bu yüzde 6.7’ye denk geliyor. 2022’de Sağlık Bakanlığı burada da 2002 yılında özel sektörün yatak sayısı 12 bin 387 olarak görünüyor.

Dolayısıyla aslında 2002’de bütün yataklar içerisinde özel sektörün yatak oranı yüzde 7’nin altında. Bu oran 2022’de yüzde 20’ye kadar yükseliyor. Şimdi 2024 verilerinde yüzde 19’a gerilemiş. Yani bu 20 yıllık süre içerisinde özel sektör yatak sayılarında kabaca üç kat bir artış var.”