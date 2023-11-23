Korkutan ‘aşı reddi’ açıklaması: 'Hiç görmediğimiz vakaları görüyoruz, hayati tehlikesi süren bebekler var'

Yayınlanma: 23.11.2023 - 11:10

Güncelleme: 23.11.2023 - 11:28

Son dönemde aşı reddinin artması, uzmanları endişelendiriyor. Uzmanlar, aşı retlerinin yaygınlaşması durumunda bulaşıcı hastalıklarda salgın tehlikesinin artabileceğine dikkat çekti.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mine Gürsaç Çelik, çocukların ve toplumun korunması amacıyla aşının büyük önem taşıdığını vurguluyor. Aşı retlerinin giderek arttığına ve toplumda 30 binlere ulaştığına dikkat çeken Prof. Dr. Çelik, bu durumun sağlık sistemini zor durumda bırakabileceğine işaret etti.

AŞI REDDİ HERKESİ İLGİLENDİRİR

Aşı reddinin sadece bireyin kendi tercihi olmadığını, aynı zamanda çevresindeki diğer insanları da riske attığını belirten Prof. Dr. Çelik, duyarlılığın artırılması ve aşıların zamanında yapılmasının önemine vurgu yaptı. Aşılar sayesinde bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınabildiğini ifade ederek, aşı reddi nedeniyle yaşanan kızamık ve boğmaca vakalarına dikkat çekti.

Hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Kamil Şahin ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nden Uzm. Dr. Burcu Cebeci de aşı retleri sonrasında artan bulaşıcı hastalık vakalarına dikkat çekiyor. Özellikle yeni doğan bebeklerde kızamık ve boğmaca vakalarının görüldüğünü belirten uzmanlar, aşılamamanın ciddi sonuçlara yol açabileceğini ifade etti. Aşıların bireylerin ve toplumun korunması için önemli bir silah olduğunu belirten uzmanlar, ailelere duyarlı olma çağrısı yaptı.

SALGINLARA SEBEP OLABİLİR

Aşı reddinin artması halinde toplumda salgınların görülebileceğine ve bu durumun birçok çocuğun hayatını kaybetmesine neden olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, vatandaşların doktorların tavsiyelerine kulak vermesini ve aşı programlarına uymasını önemle vurguluyor. Aşı reddiyle ilgili farkındalık oluşturulması gerektiğini belirten uzmanlar, bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.