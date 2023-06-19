İzmir Tabip Odası’ndan kızamık açıklaması: Aşı reddi kişisel hak değildir!

Yayınlanma: 19.06.2023 - 16:03

Güncelleme: 19.06.2023 - 16:03

İstanbul’da iki çocuğun kızamık vakası nedeniyle yaşamını yitirdiği iddiaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yalanlanırken, İzmir Tabip Odası konu hakkında yazılı bir açıklama yayımladı.

İzmir Tabip Odası adına açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Dr. F. Yüce Ayhan, İzmir’de kızamık olgularında bir miktar artış bulunduğu gözlendiği ifade edilerek, “Meslektaşlarımızın paylaştığı gözlemler dışında elimizde sayısal veri bulunmamaktadır. Aşı ile önlenebilir bir çocukluk çağı hastalığı olan kızamık, bağışıklığı olmayan duyarlı topluluklarda ölümcül sonuçlar doğurabilecek bir tehdit oluşturmaktadır. Şu ana dek İzmir özelinde ölümlü vaka bildirilmemiştir” diye konuştu.

“SIĞINMACILARIN ÖNE ÇIKARILMASI YANLIŞTIR”

Kızamık vakalarının artış nedenlerini sıralayan Dr. Yüce Ayhan, “Olguların kümelendiği toplulukların deprem sonrası ilk anda artan toplumsal hareketlilik ve birinci basamak sağlık hizmetlerindeki geçici aksamaya maruz kalan kesimler ve düzensiz göç nedeniyle ülkemizde yerleşmiş ancak birinci basamak hizmetlerine entegrasyonu sağlanmamış göçmenlerin olması beklenen bir durumdur. Bazı basın organlarında sorunun sebebi olarak sığınmacıların öne çıkarılması yanlış bir tutumdur. Sorunun kaynağı temel sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kişilerin varlığıdır. Çözümün ise aşılama hizmetlerinin toplumun her kesimine hızla ulaştırılması, tüm kesimlerin temel sağlık hizmetlerinden eşit ve adil biçimde yararlandırılması olacağı açıktır” ifadelerini kullandı.

“AŞI REDDİ TOPLUMU TEHDİT EDİYOR”

“Bir diğer sorun ise aşı reddinin bir hak olarak tanınmasıdır” diye devam eden Ayhan, “Toplumsal etkileri nedeniyle aşı reddi kişisel haklar arasında kabul edilmemelidir. Aşı reddi nedeniyle ortaya çıkan olguların toplumun diğer bireyleri açısından bir tehdit oluşturması kaçınılmazdır. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca ülkemizde kızamık açısından bir sorun olmadığı açıklamasını yapmakla birlikte sayısal veri paylaşmamıştır. Beklentimiz kızamık olgu sayılarının ve aşılanma oranlarının uzmanlık dernekleri ve TTB ile şeffaf bir biçimde paylaşılmasıdır. Ayrıca bakanlığın aşı takvimine ilişkin tavsiye kararını standart uygulama haline getirmesi de uygun olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.