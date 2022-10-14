Koronavirüs vaka sayıları artmaya başladı, Bilim Kurulu sessiz
TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, salgın hakkında Sağlık Bakanlığı'nı uyardıklarını belirterek “Bakanlık tedbirleri kaldırarak salgın bitmiş gibi davrandı. Dünya Sağlık Örgütü, ‘Pandemi bitti’ demeden pandemi bitmez" dedi.
Dünya genelinde havaların soğumasının da etkisiyle koronavirüs vaka sayıları artmaya başladı. S
ağlık Bakanı Koca da ülke genelinde koronavirüs vaka sayılarının şu anda 3 binlerde olduğunu ancak 3-4 hafta sonra yükselişlerin olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut, Sağlık Bakanlığı’nı, okulların açılması ve sonbaharın gelmesiyle vakaların yükseleceği konusunda daha önce uyardıklarını belirterek “Bakanlık tedbirleri kaldırarak salgın bitmiş gibi davrandı. Dünya Sağlık Örgütü, ‘Pandemi bitti’ demeden pandemi bitmez. Şimdi kendileri de itiraf ediyor ki vakalar artacak, ölümler artacak. Sağlıkta aynı hataları tekrarlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.
"HALK DA DUYARSIZLAŞTI"
Aşılama konusunda hem toplumun hem Sağlık Bakanlığı’nın duyarsızlaştığının altını çizen Bulut, “Türkiye’de aşılama oranları yüzde 60-65 kadar. Kime kaç doz, hangi aşının yapıldığıyla ilgili de bakanlık bir açıklama yapmıyor. İnsanların aşı konusunda farkındalığı azaldı. Aşılama hızı düştü. Bilim Kurulu da altı aydır toplanmadı” dedi. Aşının teminatında ise bir sorun olmadığını belirtti.
YENİ VARYANT YAYILIYOR
Bulut, Deltacron adı verilen Delta ve Omicron varyantından oluşan yeni bir melez varyantın yayılmaya başladığını ifade ederek şöyle konuştu: “Mevcut aşının varyantlara karşı koruyuculuğu hâlâ yüksek. O yüzden ölüm oranları düştü. Aşılama olmasaydı günde 8-10 yerine 100 ölümle de karşılaşabilirdik.”
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