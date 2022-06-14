Koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? Haftalık koronavirüs tablosunda vaka, vefat ve iyileşen hasta sayısı ne kadar?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak duyurulan Covid-19 tablosunun 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacağını açıklamıştı. Peki, koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? Haftalık koronavirüs tablosunda vaka, vefat ve iyileşen hasta sayısı ne kadar? Covid-19 vaka sayılarında son durum ne?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosunun artık haftalık olarak yayınlanacağını açıklamıştı.
KORONAVİRÜS HAFTALIK VAKA SAYISI AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığının haftalık Covid-19 verilerine göre, 30 Mayıs-5 Haziran koranavirüs tablosu açıklandı.
HAFTALIK KORONAVİRÜS TABLOSUNDA VAKA, VEFAT VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI NE KADAR?
30 Mayıs - 5 Haziran'da 7 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 843 kişi oldu.
Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 78 bin 186'ya yükselirken, 98 bin 976 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 781 bin 738 doza ulaştı.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
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