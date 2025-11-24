Koruyucu sağlık hizmetinde kişi başına 2 bin 476 lira ayrıldı: 'HPV aşısının tek dozunu bile karşılamaz'

2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 1 trilyon 474 milyar 947 milyon TL bütçe ayrılırken, toplam bütçenin yüzde 27’lik kısmı (yaklaşık 406 milyar TL) koruyucu hizmetlere ayrıldı. Bütçenin yüzde 72’si 2025 yılında olduğu gibi 2026 yılında da tedavi edici hizmetlere yönlendirildi. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan kaynağın komik seviyede kaldığına işaret eden Mehlepçi, Türkiye’de yaşayan kişi başına doğrudan koruyucu sağlık hizmetleri programına sadece 2 bin 476 TL ayrıldığını söyledi. Mehlepçi bu rakamla rahim ağzı kanserinden koruyan HPV aşısının tek bir dozunun bile karşılanamadığını ifade ederek “Aralık ayında temin edileceği açıklanan HPV aşıları hâlâ sağlanamamıştır; mevcut bütçe ile sağlanması da pek mümkün görünmemektedir” dedi.

Yıllık enflasyonun yüzde 80, bütçenin de TL bazında yüzde 76 arttığı ortamda sağlık çalışanlarına reva görülen yüzde 11 zammın da ''komedi'' olduğunu belirten Dr. Mehlepçi Aile Hekimliği sisteminin sürdürülemez bir noktaya geldiğini açıkladı. Sağlık bütçesindeki yüzde 67’lik artışa rağmen çalışanlara yapılacak zam oranındaki düşüşe dikkat çeken Dr. Mehlepçi, bu durumun özellikle aile hekimliği çalışanları üzerinde hem mali hem de idari açıdan giderek ağırlaşan bir yük oluşturduğunu ifade etti.

DEPREM BÖLGESİNDE SAĞLIK ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLMEDİ

Deprem bölgesindeki yatırımlara ilişkin bölgede sağlık altyapısının güçlendirilmediğini kaydeden Mehlepçi “Deprem bölgesinde 350 bin konut teslim edildiği açıklansa da en az 10 milyon kişinin yaşadığı bu alanlarda bugüne kadar sadece 2 ASM yapıldı” dedi.

SAHTE BİRİMLER VE AKTARILMAYAN KAYNAKLAR

Mehlepçi, Sağlık Bakanlığı'nın ortalama birim nüfusunu düşük göstermek amacıyla sahte birimler açarak Maliye’den kaynak aktardığı uyarısında da bulundu. Dr. Mehlepçi “Bakanlığın kâğıt üzerinde 'sıfır nüfuslu' yaklaşık 2 bin 500 sahte birim açtığı ifade edilmektedir. Bu birimler üzerinden Maliye’den bütçe alınmakta; ancak kaynak aile hekimliğine aktarılmak yerine Bakanlığın döner sermayesinde kullanılmaktadır” ifadesini kullandı.