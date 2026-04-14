Koruyucu sağlık hizmetleri yine geri planda kaldı

Türkiye Sağlık Haftası kapsamında yeniden gündeme taşınan veriler, koruyucu sağlık hizmetlerinin bütçede hâlâ geri planda kaldığını ortaya koydu. Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunduğu 2026 bütçe raporuna göre, koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan pay yüzde 27.54 ile sınırlı kaldı.

Kişi başına düşen koruyucu sağlık harcaması 4 bin 499 TL olurken tedavi edici hizmetlere ayrılan bütçe bunun yaklaşık üç katı seviyesinde gerçekleşti.

‘MALİYET ARTIYOR’

Cumhuriyet’e konuşan göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Osman Elbek, Türkiye’nin sağlık politikalarının uzun süredir tedavi edici hizmetler üzerine inşa edildiğini belirterek “Türkiye, çok uzun bir dönemdir ne yazık ki tedavi edici sağlık hizmetleri üzerinden kendisini kurguluyor. Sağlığı korumak, hastalanmadan önce birinci basamakta koruyucu hekimlik faaliyetlerini yetkinleştirerek mümkün olur. Ancak bu alana yeterince önem verilmiyor” dedi.

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin büyük ölçüde hastane merkezli sunulduğunu vurgulayan Elbek, bunun önemli bir yapısal sorun olduğuna dikkat çekerek “Türkiye’nin iki temel problemi var. Birincisi, sağlık hizmetleri OECD ülkeleri arasında en yüksek oranda hastane bazlı sunuluyor. Hizmetlerin yarısından fazlası hastanelerde veriliyor. Bu durum pahalı tedavi yöntemlerini ve yoğun görüntüleme kullanımını ön plana çıkarıyor” ifadelerini kullandı.