Kötü duruş, boyun düzleşmesine kapı açıyor

Yayınlanma: 13.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.04.2025 - 04:00

Cumhuriyet, boyun düzleşmesine karşı dikkat edilmesi gereken noktaları uzman fizyoterapist Ahmet Burak Sezgin ile konuştu. Sezgin, boyun düzleşmesinin çok sık görülen bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekerek “Boyun düzleşmesi, özellikle masa başı çalışanlarda ve mobil cihaz kullanan genç erişkinlerde sıklıkla görülmektedir. 20- 45 yaş arası bireylerde daha yaygındır” ifadelerini kullandı.

Sezgin, boyun düzleşmesinin başlıca nedenlerinin kötü postür (duruş), uzun süreli bilgisayar ve telefon kullanımı, stres kaynaklı kas spazmları ve boyun travmaları olduğunu belirtti. Sezgin meslek tercihinin ve yaşam tarzının da hastalığın oluşumunda etkili olduğunu söyleyerek “Sürekli öne eğik pozisyonda çalışanlar, hareketsiz yaşam sürenler ve ergonomik olmayan koşullarda çalışan bireyler risk altındadır” dedi. Boyun düzleşmesinin pek çok şekilde tedavi edilebileceğine değinen Sezgin, “Manuel terapi kas spazmını ve boyun eklemlerinde var olan fonksiyon bozukluklarını gidermeye yardımcı olur.

Egzersizler boyun kaslarını güçlendirir. Postür eğitimi ise doğru duruş alışkanlıklarını kazandırarak nüksü önler. Üçü birlikte uygulandığında etkili sonuçlar alınır” diye konuştu.

EGZERSİZ ÖNEMLİ

Sezgin, günlük yaşantıda dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı: “Eğer kişi monitör kullanıyorsa göz hizasında olmalı, omuzlar gevşek durmalı, sırt desteklenmeli, sandalyede 90 derece oturulmalı, otururken diz kapakları mümkünse kasık hizasını geçmeli ve her 40 dakikada bir ayağa kalkıp 1-2 dakika hareket ederek pozisyon değiştirilmelidir”