Kreatinin nedir? Kreatinin düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir?

04 Haziran 2022 Cumartesi, 14:31

Kreatinin kasların durumu ve böbrek sağlığının yorumlanmasını sağlar. Kas dokularında bulunan 'kreaitin'in yıkılması 'kreatinin' oluşur. Kreatinin enerji oluşumunda büyük önem taşır. Kreatin miktarının yaklaşık %1 ile %2'si her gün yıkılarak atık madde olan kreatinine dönüşür. Vücut tarafından kullanılan kreatin, kreatinine dönüşerek böbrekler tarafından dışarı atılmaktadır. Vücuttaki kreatinin miktarı kişinin yaşına, cinsiyetine ve kas kütlesine göre farklılık gösterir.

KREATİNİN DÜŞÜKLÜĞÜ NEDİR?

Kreatinin testlerinde çıkan sonuç referans değerlerin altında ise buna kreatinin düşüklüğü denir. Kas kütlesinin az olması yanlış beslenme kreatin düşüklüğüne neden olabilir. Gebelerde ve yatalak hastalarda da kreatinin seviyesi düşük çıkabilir. Bazı hastalıklar kreatin düşüklüğüne sebep olur.

Kreatinin düşüklüğüne sebep olan hastalıklar:

- Karaciğer hastalıları

- Böbrek hastalıkları

- Nörolojik hastalıklar

- Kalp hastalıkları

KREATİNİN DÜŞÜKLÜĞÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Egzersiz yaparken zorlanma

- Kaslarda güçsüzlük

- Yorgunluk ve halsizlik

KREATİNİN YÜKSEKLİĞİ NEDİR?

Kas kütlesi fazla olan kişilede kreatinin seviyesi yüksek çıkabilir. Böbreklerin filtreleme işlemini düzgün yapamadığı durumlarda kreatinin seviyesi artar. Kreatinin yüksekliği ciddiye alınmalıdır.

Kreatinin yükseliğine neden olan durumlar

- Böbrek hastalıkları

- İdrar yolu hastalıkları

- Ağır egzersiz yamak

- Fazla protein tüketmek

- Bazı ilaçlar

- Su kaybı ve su kaybına neden olan hastalıklar

KREATİNİN YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Sık idrara çıkma

- Mide bulantısı

- Ciltte kuruluk

- Ağrılı idrar

- Ödem

- Kaslarda ağrı ve kramp