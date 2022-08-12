Kulağınızı enfeksiyonlardan koruyacak 6 öneri

12 Ağustos 2022 Cuma, 07:00

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, kulak enfeksiyonlarına karşı alınabilecek önlemleri anlattı.

Ağrı nedeniyle özellikle geceleri yaşam kalitesini bozan bu rahatsızlığın aynı zamanda kulakta tıkanıklığa, iltihaplı akıntılara ve hafif işitme kaybına da neden olabildiğini kaydeden Dr. Arslanhan, “Bazı faktörler tek başına veya bir araya gelerek dış kulak yolu enfeksiyonu oluşumunu kolaylaştırırlar. Havuzda yüzerken veya duş alırken bazen kulak yoluna su girebilir. Suda bulunan klor, kulak yolunun girişinde salgılanan ve halk arasında ‘kulak kiri’ olarak bilinen koruyucu mumu (keratin) yok eder. Bunun sonucunda da bakteri ve mantarların üremesi kolaylaşır.

Bir başka neden de kulak yoluna parmak veya herhangi bir sert madde ile müdahale etmektir. Bu sırada kulak yolunun cilt yüzeyinde oluşabilecek çok küçük çatlaklardan mikroplar girerek ve enfeksiyon gelişimine yol açabilir” diye konuştu.

HASTALIK BİRKAÇ GÜN SONRA ORTAYA ÇIKIYOR

Dış kulak yolu yapısının bazı kişilerde nispeten daha dar, uzun ve kıvrımlı olması nedeniyle bunun banyo ve yüzmeden sonra bir miktar suyun iç kısımda kalmasına ve oluşan nem sonucu mikropların, özellikle de mantarların yerleşmesine neden olabildiğini anlatan Dr. Arslanhan, oluşan enfeksiyonun genellikle yüzmeden sonraki birkaç gün içinde belirti verdiğini ifade etti.

ÇOCUKLAR DAHA FAZLA ETKİLENİYOR

Hastalığın genellikle çocuklarda daha zor geçtiğini söyleyen Arslanhan, “Dış kulak yolu enfeksiyonu küçük çocuklarda daha yaygın ve daha acı verici olabilir. Ağrı bazen bireyin günlük yaşamını etkileyebilecek kadar şiddetlidir. Daha ileri aşamada ise boğaza ve çene eklemine vuran ağrıya bile neden olabilir” şeklinde konuştu.

TEDAVİDE DAMLA KULLANILIYOR

Enfeksiyonun hafif, orta ve şiddetli derecede gelişebildiğini anlatan Arslanhan, “Tedavide ilk adım bir sağlık kuruluşuna başvurarak dış kulak yolunun travmatize edilmeden temizlenmesidir. Sonrasında ise enfeksiyonun ortadan kaldırılması için hekim gözetiminde antibiyotikli damlalardan yararlanılır” dedi.

Dr. Murat Arslanhan, kulağı enfeksiyonlarından koruyacak 6 öneriyi ise şöyle sıraladı:

"Kulak kirini çıkartmaya çalışmayın.

Yüzmek için mümkünse havuz yerine denizi tercih edin. Havuz suyundaki klor, kulak cildinde bulunan doğal koruyucu maddenin etkinliğini ortadan kaldırı.

Su sporlarıyla uğraşanlar risk altındaki grubu oluşturur. Bu kişiler su geçirmeyen kulak tıkaçları kullanmalı, suya maruz kaldıktan sonra kulak kanalını doğru bir şekilde ve iyice kurulamalıdırlar.

Kulak ve kulak yolu derisine yönelik müdahaleden kaçının. Kulak çubuğu veya parmağınızı kulak yoluna sokmayın.

Suyla temastan sonra havlu ile kurulayarak kulaklarınızı mümkün olduğu kadar kuru tutmaya özen gösterin. Başınızı ve elinizle kulak kepçelerinizi hareket ettirmeye çalışarak suyun tamamen dışarı akmasını sağlayın.

Sık tekrarlayan dış kulak yolu enfeksiyonu yaşıyorsanız yüzme esnasında başlık kullanarak suyun kulaklarınıza kaçmasına engel olun."



