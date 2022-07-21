ABD'de BA.5 Omicron alt varyantı, yeni enfeksiyonların yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC), dünyada artışa geçen Covid-19 vakalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, ABD'deki BA.5 alt varyantının, son haftalarda dünyada görülen yeni enfeksiyonların yüzde 77,9'unu oluşturduğu belirtildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) alınan en son verilere göre, şu anda ABD'deki baskın koronavirüs türü olan BA.5 Omicron alt varyantı, ülkedeki yeni Covid-19 enfeksiyonlarının yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor.
ABD'de BA.5 alt varyantı, 16 Temmuz'da sona eren son haftadaki yeni enfeksiyonların yüzde 77,9'unu oluşturdu. Bu oran bir hafta önce yüzde 68,7 düzeyinde bulunuyordu.
CDC verileri, bir başka yeni alt varyant olan BA.4'ün ise, yeni enfeksiyonların yüzde 12,8'ini oluşturduğunu gösterdi.
Bu iki bulaşıcı alt varyant, şu anda ABD'deki yeni enfeksiyonların yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor.
CDC verileri, iki alt varyanta yakalandığı teyit edilmiş vakaların Mayıs ortasından bu yana artmaya devam ettiğini de ortaya koydu.
Sağlık uzmanlarına göre, Omicron'un önceki varyantlarından daha bulaşıcı olan bu iki alt varyant, aşıların ve önceki enfeksiyonların korumasından seleflerinin çoğuna kıyasla daha kolay kaçabiliyor gibi görünüyor.
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