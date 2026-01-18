Kulak kiri sanılıyor, sağırlıkla sonuçlanabiliyor!

Ani sağırlığa yol açabilen faktörlerin oldukça çeşitlilik gösterdiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Günen, enfeksiyon hastalıkları, baş ve boyun bölgesine ait travmalar, otoimmün hastalıklar, iç kulağa zarar veren bazı ilaçlar, damar tıkanıklıklarıyla seyreden dolaşım bozuklukları, işitme ve yüz siniri çevresindeki beyin tümörleri ile MS gibi nörolojik hastalıkların ani işitme kaybına neden olabileceğini aktardı.



Dr. Günen ayrıca, iç kulaktaki basınç artışıyla karakterize Menier hastalığının da ani sağırlık nedenleri arasında bulunduğunu kaydetti.



Ani sağırlığın tanısında öncelikle Kulak Burun Boğaz muayenesinin yapıldığını belirten Dr. Günen, nöroloji muayenesinin de gerekli olabileceğini ifade ederek, işitme testi, kan tahlilleri, manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve denge testlerinin tanıda kullanılan yöntemler arasında yer aldığını söyledi.



Tedavi süreci hakkında da bilgi veren Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Abdullah Günen, kortizonun ani sağırlık tedavisinde temel ilaç olduğunu, genellikle ağızdan uygulandığını, bazı durumlarda damar yoluyla verildiğini ve gerektiğinde kulak zarından orta kulağa enjeksiyon yoluyla da uygulanabildiğini belirtti. İltihap varlığında antibiyotik tedavisi uygulanabildiğini, kemoterapi veya benzeri ilaçlara bağlı işitme kaybı gelişmişse bu ilaçların değiştirildiğini ifade eden Op. Dr. Abdullah Günen, basınçlı oksijen tedavisinin de tedavi seçenekleri arasında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.



Açıklamasının sonunda ani işitme kaybının zaman kaybetmeden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Günen, işitmede ani azalma fark eden kişilerin gecikmeden bir uzmana başvurması gerektiğini belirtti.