Kurban Bayramı'nda kalbinizi riske atmayın: Uzman isimden hayati 'hazımsızlık' ve 'et tüketimi' uyarısı!

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, beslenme alışkanlıklarının aniden değişmesi ve kırmızı et tüketiminin zirveye ulaşması halk sağlığı uzmanlarını harekete geçirdi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Naile Eriş Güdül, bayramda kontrolsüzce artan et ve tuz kullanımının özellikle kalp hastaları ve risk grubundaki bireyler için taşıdığı tehlikeleri açıkladı.

"BAYRAMIN BESLENME AÇISINDAN DİĞER GÜNLERDEN FARKI OLMAMALI"

Kurban Bayramı'nın adından ötürü porsiyonların aşırı büyütüldüğü bir döneme dönüşmemesi gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Güdül, kronik hastaların bayram sürecinde de mevcut rutinlerini koruması gerektiğini vurguladı. Güdül, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Aslında Kurban Bayramı’nın diğer günlerden hiçbir farkı yok. Normal günlerde et tüketimimizi, tuzumuzu, diyetimizi, yürüyüşümüzü ve ilaç düzenimizi nasıl devam ettiriyorsak, Kurban Bayramı’nda da aynı düzene aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Kurban Bayramı, adı üzerinde diye et tüketiminin fazla olmasını gerektirecek bir durum değil. Tükettiğimiz her fazla et oranı ya da fazla tuz, kalbe aşırı yük binmesine neden olmasından dolayı hastaların kardiyak sorunlarla acil servise başvurmasına yol açabilir."

HAZIMSIZLIK MI, KALP KRİZİ Mİ? BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Bayram sofralarında porsiyon kontrolünün kaybedilmesinin sıklıkla hazımsızlık, mide şişkinliği ve gaz şikayetleriyle sonuçlandığını hatırlatan Dr. Naile Eriş Güdül, bu semptomların arkasına gizlenen hayati bir tehlikeye işaret etti. Hazımsızlık hissinin, acil müdahale gerektiren kalp hastalıkları belirtileriyle çok sık karıştırıldığını söyleyen Güdül, zaman kaybetmeden acil servise başvurulması gereken o kritik belirtileri şu şekilde sıraladı:

"Eğer hastamızda göğsünde bir fil oturmuş gibi ağırlık hissi, mengeneyle sıkıştırılmış gibi bir his, nefes almakta zorlanma, sol kola veya çenesine vuran ağrı varsa; buna eş değer nefes darlığı ve çarpıntı ilaveten devam ediyorsa hiç gecikmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve durumun kardiyak nedenli bir patoloji olup olmadığı mutlaka acil servislerde ayırt edilmelidir."

Uzmanlar, bayram ziyaretlerinde ikram edilen tuzlu, yağlı ve ağır yiyeceklerden uzak durulmasını, etlerin dinlendirilerek ve sebzeyle birlikte tüketilmesini, fiziksel aktivitelerin ise aksatılmamasını öneriyor.