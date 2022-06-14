Kuru iğne tedavisi hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır? Kuru iğne tedavisi nedir? Kuru iğne tedavisinde nelere dikkat edilmelidir?

14 Haziran 2022 Salı, 17:50

Fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavileri arasında yer alan “Kuru iğne yöntemi” kronik kas iskelet sistemi hastalıkları ve bu hastalıklara bağlı oluşan ağrı ve hareket kısıtlılıklarının tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Tedavide ince enjeksiyon iğneleri kullanılır ve bu iğneler ilaç içermez. Kasta oluşan sertleşmeler, iğnenin mekanik etkisinden faydalanılarak giderilmeye çalışılır. Fibromiyalji, kronik kas ve iskelet sistemi hastalıkları ve bu hastalıklara bağlı oluşan ağrı ve hareket kısıtlılıklarının tedavisinde son dönemde sıkça kullanılan kuru iğne tedavisinin, ince ve çeşitli boylarda iğneler sayesinde kaslara uyarı vererek yapılmaktadır.

KURU İĞNE TEDAVİSİ HANGİ HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR?

Boyun ağrısı, sırt ağrısı, bel ağrısı, omuz hareket kısıtlılığı ve omuz ağrısı, miyofasiyal ağrı sendromu, fibromiyalji sendromu, tenisçi ve golfçü dirseği, ağrılı kas spazmlarında; aynı pozisyonda sabit durma sonucu oluşan ağrılarda (bilgisayar kullanımı gibi), duruş bozukluğu ya da skolyoza bağlı oluşan kas gerginlikleri sonucu oluşan ağrılarda; el, dirsek, omuz, topuk ve kalça tendinitlerinde, spor yaralanmalarında ve rehabilitasyonunda, çene eklemindeki tetik noktalara bağlı oluşan ağrılarda, travma sonrası omurga ağrılarında kuru iğne yöntemine başvurulur. Kasların etkilenme durumuna göre tek iğne uygulaması yapılabileceği gibi çoklu iğne uygulamaları da yapılabilir.

Kuru iğne yöntemi, birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Bu hastalıkları genel olarak şu şekilde sıralayabiliriz:

* Sırt ağrısı,

* Boyun ağrısı,

* Bel ağrısı,

* Miyofasiyal ağrı sendromu, fibromiyalji sendromu,

* Omuz hareket kısıtlılığı ve omuz ağrısı,

* Golfçü ve Tenisçi dirseği,

* Spor yaralanmaları ve rehabilitasyonunda,

* Ağrılı kas spazmları,

* Duruş bozukluğu veya skolyoza bağlı olarak gelişen kas gerginlikleri nedeniyle el, dirsek, omuz, topuk ve kalça tendinitleri,

* Çene ekleminde tetik noktalara bağlı oluşan ağrılarda,

* Travma sonrası ortaya çıkan omurga ağrıları.

KURU İĞNE TEDAVİSİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kuru iğne tedavisi, iğne ile yapılan bir tedavi olduğu için bu uygulamayı; alanında uzman, tetik nokta yerleşimini iyi bilen hekimlerin yapması gerekir. Doğru uygulamalarla kuru iğne tedavisinin etkinlik oranları oldukça yüksektir. Başka tedavilerle birlikte ya da tek başına kullanılabilir. Başka tedavilerle birlikte kullanımında da etkinlik artabilmektedir. Doğru ve etkin bir uygulama için mutlaka ilgili branşın (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon) uzman hekimlerine başvurulması önemlidir.

Kuru iğne tedavisi sonrası germe ve eklem hareket açıklığı egzersizlerinin kombine edildiği bir egzersiz programının hastaya öğretilip günlük uygulanması tedavinin etkinliğini arttırır. Steril iğnelerle yapılan uygulamadan birkaç saat sonra banyo yapılabilir, uygulama yerinin kapatılmasına gerek yoktur.