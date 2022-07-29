Liberya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
Batı Afrika ülkesi Liberya'da ilk maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.
Liberya Sağlık Bakanı Wilhelmina Jallah, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin Maryland vilayetinde, 43 yaşındaki bir hastada maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini belirtti.
Hastanın yakında zamanda Fildişi Sahili'ne seyahat ettiğini ifade eden Jallah, halka "salgına karşı daha dikkatli olunması" çağrısında bulundu.
Jallah, "Bu, Liberya'da maymun çiçeği hastalığının ikinci kez doğrulanması. İlk vaka 2015 yılında ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından görüldü" ifadesini kullandı.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
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