Liberya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Batı Afrika ülkesi Liberya'da ilk maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.

AA
29 Temmuz 2022 Cuma, 00:24
Liberya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
Abone Ol google-news

Liberya Sağlık Bakanı Wilhelmina Jallah, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin Maryland vilayetinde, 43 yaşındaki bir hastada maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini belirtti.

Hastanın yakında zamanda Fildişi Sahili'ne seyahat ettiğini ifade eden Jallah, halka "salgına karşı daha dikkatli olunması" çağrısında bulundu.

Jallah, "Bu, Liberya'da maymun çiçeği hastalığının ikinci kez doğrulanması. İlk vaka 2015 yılında ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından görüldü" ifadesini kullandı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.


Liberya Dünyada maymun çiçeği maymun çiçeği Maymun çiçeği belirtileri maymun çiçeği hastalığı Maymun çiçeği nedir Maymun Çiçeği Virüsü Maymun çiçeği virüsü Türkiye

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler