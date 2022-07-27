Dünya maymun çiçeği virüsüne yakalanan o Türk'ü konuşuyor: Doktorlar 'En ağır maymun çiçeği hastası sensin' demiş

Reuters
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:05
<p>Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Avrupa'daki merkezi, 2 Ağustos'a kadar 88 ülkede 27,000'ün üstünde maymun çiçeği virüsü vakasının tespit edilebileceği tahminini yaptı. En son verilere göre, yaklaşık 70 ülkede 17,800 vaka saptandı.</p>

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Avrupa'daki merkezi, 2 Ağustos'a kadar 88 ülkede 27,000'ün üstünde maymun çiçeği virüsü vakasının tespit edilebileceği tahminini yaptı. En son verilere göre, yaklaşık 70 ülkede 17,800 vaka saptandı.

<p>Reuters'in haberine göre; bilim insanları yayılma ile alakalı herhangi bir tahminde bulunmanın güç olduğunu belirterek, virüsün bir kaç ay sonra dahi yayılmaya devam edebileceğini dile getirdi.</p>

Reuters'in haberine göre; bilim insanları yayılma ile alakalı herhangi bir tahminde bulunmanın güç olduğunu belirterek, virüsün bir kaç ay sonra dahi yayılmaya devam edebileceğini dile getirdi.

<p>Los Angeles'taki University of California'da epidemiyoloji profesörü olan ve WHO'nun maymun çiçeği virüsü konusundaki uzman komitesinde bulunan Anne Rimoin, "Bunun önünü almamız gerekiyor" diyerek, şöyle devam etti:</p> <p><em>"Bunu yapmak için zamanımız daralıyor."</em></p>

Los Angeles'taki University of California'da epidemiyoloji profesörü olan ve WHO'nun maymun çiçeği virüsü konusundaki uzman komitesinde bulunan Anne Rimoin, "Bunun önünü almamız gerekiyor" diyerek, şöyle devam etti:

"Bunu yapmak için zamanımız daralıyor."

<p>Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklaması BM’nin resmi internet sitesinde yayınlandı. Açıklamada DSÖ’den yetkililerin, <em>“Maymun çiçeği durdurulabilir”</em> ifadesinin yer aldığı haberde, Londra’da maymun çiçeği virüsüne yakalanan ve uzun bir tedavi ve tecrit sürecinden sonra sağlığına kavuşan Harun Tulunay’ın fotoğrafları paylaşıldı.</p>

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklaması BM’nin resmi internet sitesinde yayınlandı. Açıklamada DSÖ’den yetkililerin, “Maymun çiçeği durdurulabilir” ifadesinin yer aldığı haberde, Londra’da maymun çiçeği virüsüne yakalanan ve uzun bir tedavi ve tecrit sürecinden sonra sağlığına kavuşan Harun Tulunay’ın fotoğrafları paylaşıldı.

<p>Bu ay başında Londra'da maymun çiçeği virüsünü kaptığı için hastaneye kaldırılan ve daha sonra iyileşen 35 yaşındaki Harun Tulunay yaşadıklarını şöyle tarif etti:</p> <p><em>"Sanırım öleceğim' dediğimi net olarak hatırlıyorum çünkü yiyemiyordum, içemiyordum, hatta tükürüğümü bile yutamıyordum."</em></p>

Bu ay başında Londra'da maymun çiçeği virüsünü kaptığı için hastaneye kaldırılan ve daha sonra iyileşen 35 yaşındaki Harun Tulunay yaşadıklarını şöyle tarif etti:

"Sanırım öleceğim' dediğimi net olarak hatırlıyorum çünkü yiyemiyordum, içemiyordum, hatta tükürüğümü bile yutamıyordum."

<p>Öte yandan ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider da Tulunay’ın yaşadıklarını aktardı. Hastanede 11 gün tedavi olduktan sonra sağlığına kavuşan Tulunay’a doktorların, <em>“Tedavi ettiğimiz en ağır maymun çiçeği hastası sensin”</em> dediklerini aktardı.</p>

Öte yandan ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider da Tulunay’ın yaşadıklarını aktardı. Hastanede 11 gün tedavi olduktan sonra sağlığına kavuşan Tulunay’a doktorların, “Tedavi ettiğimiz en ağır maymun çiçeği hastası sensin” dediklerini aktardı.

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