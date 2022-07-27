Dünya maymun çiçeği virüsüne yakalanan o Türk'ü konuşuyor: Doktorlar 'En ağır maymun çiçeği hastası sensin' demiş

Bu ay başında Londra'da maymun çiçeği virüsünü kaptığı için hastaneye kaldırılan ve daha sonra iyileşen 35 yaşındaki Harun Tulunay yaşadıklarını şöyle tarif etti:

"Sanırım öleceğim' dediğimi net olarak hatırlıyorum çünkü yiyemiyordum, içemiyordum, hatta tükürüğümü bile yutamıyordum."