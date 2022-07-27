Dünya maymun çiçeği virüsüne yakalanan o Türk'ü konuşuyor: Doktorlar 'En ağır maymun çiçeği hastası sensin' demiş
Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklaması BM’nin resmi internet sitesinde yayınlandı. Açıklamada DSÖ’den yetkililerin, “Maymun çiçeği durdurulabilir” ifadesinin yer aldığı haberde, Londra’da maymun çiçeği virüsüne yakalanan ve uzun bir tedavi ve tecrit sürecinden sonra sağlığına kavuşan Harun Tulunay’ın fotoğrafları paylaşıldı.
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