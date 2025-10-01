LÖSEV Ata'nın huzuruna çıkıyor

LÖSEV, 4 Ekim Cumartesi günü saat 14:00'te Anıtkabir'i ziyaret edecek. Vakıftan yapılan açıklamada, "Atamıza verdiğimiz sözü tutmak için; devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak, ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtacağız. Cumhuriyetin gücünü yüreğinde hisseden, Atamızın yolunda ilerleyen herkesi tek yürek olmaya ve 4 Ekim Cumartesi Saat 14:00’te LÖSEV’le lösemili çocuklara destek olmak için Anıtkabir’e davet ediyoruz" denildi.