LÖSEV'in 26. yaşında Ezer’den mücadele mesajı: ‘Tek çocuğumuzu kaybetmeye tahammülümüz yok’

Yayınlanma: 09.11.2024 - 16:27

Güncelleme: 09.11.2024 - 16:32

LÖSEV, kuruluşunun 26. yıl dönümünü düzenlenen gala ile LÖSANTE Hastanesi’nde kutladı. Lösemi ile mücadele eden çocuklar, aileler ve gönüllülerin bir araya geldiği galada lösemili çocuklar, aileleri ile birlikte dans ve müzik gösterilerinde bulundu. Katılımcılar, lösemiyle mücadelenin simgesi olan turuncu renginde aksesuarlar taktı. LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer galada bir konuşma yaptı. Yola ilk çıktıklarında lösemi ile ilgili tablonun vahim olduğunu ve onlarca bebeği kaybettiklerini söyleyen Ezer, “Tabi ki yola ‘Bu ölümleri nasıl durdururuz?’ diye çıktık. Bir masa, bir sandalyeden bugünlere geldik. Bugün iyileştirme oranında yüzde 94 başarıya geldiysek; çocuklarımız, hocalarımız, çalışanlarımız ve sizin bağışlarınız sayesinde geldik” dedi.

‘SAĞLIKTAN RANT SAĞLANIYOR’

Yenidoğan çetesine ilişkin de konuşan Ezer, “İki, üç hemşire ve doktora ceza kesilecek, yukarıdaki çete aynen devam edecek. Çünkü öyle bir düzen kuruldu ki, sağlıktan böyle rant sağlanmaya başlandı. Bizim tek bir çocuğumuzu bile kaybetmeye tahammülümüz yok” ifadelerini kullandı.

Arşimet’in “Bana bir destek noktası verin, dünyayı yerinden oynatayım” sözüne gönderme yapan Ezer, “Bana bir destek olun, şu löseminin yüzde yüz tedavisini bulayım” diye konuştu.

Ezer, Türkiye’yi, Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin raylarına tekrar oturtma çağrısı yaptı. “Türkiye Cumhuriyeti kuruluş raylarına oturana kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi.