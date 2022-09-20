Mahkemeden emsal HPV aşısı kararı

20 Eylül 2022 Salı, 09:40

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş, rahim ağzı kanserini önleyen ancak Türkiye'de ücret karşılığı yapılan HPV aşısının önemine dikkat çektiği yazısında, aşının SGK tarafından karşılanması için bugüne kadar 30’dan fazla dava açıldığını, hatta 11 Mart’ta Ankara 62. İş Mahkemesi, 21 yaşındaki Yağmur Varkal’ın 3 doz aşı bedelinin faiziyle geri ödenmesine hükmettiğini yazdı.

Soybaş, 12 yaşındaki kız kardeşi Ada Masal Öner adına aşı ücretinin geri ödenmesi için SGK, aşının ulusal takvime alınması için de Sağlık Bakanlığı’na dava açan Avukat İlayda Öner'in “Ailemde bir kanser öyküsü yok ama bu modern çağda her gün çevremizden birilerini kanser nedeni ile kaybediyoruz. En önemli sebebi HPV (virüs) olan rahim ağzı kanseri ise jinekolojik kanserlerin en başında. Eğer aşı ile kansere yakalanma ihtimali sıfırlanıyorsa neden o aşıyı olmak istemeyeyim ki? Ancak aşı ücretli. Herkes tarafından ulaşılabilir olması için dava açtık” sözlerini aktardı.

HPV aşısının ulusal aşı takvimine alınması davasının Danıştay 10. dairede beklemede olduğunu ama SGK’ye açtıkları davadan bilirkişi raporu geldiğini belirten Avukat Öner, şöyle devam etti:

“Bilirkişi raporunda, ‘HPV aşısının ulusal aşı takviminde olmaması sebebi ile ödemesinin SGK tarafından reddedilmesi Anayasa’nın 17, 56 ve 60. maddeleri ile bireylere sağlanan yaşam hakkı, beden-ruh sağlığını koruma ve bu konuda tedbir alınmasını isteme hakkı ile sosyal devlet ilkesinin ihlalidir’ dedi. Bu çok önemli bir gelişme"