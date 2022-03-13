Maske kuralı gevşedi, solunum yolu enfeksiyonu arttı
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, maske kuralının gevşetilmesiyle beraber oluşan bir riskin altını çizdi. Aydn, önlemlerin kaldırılmasıyla beraber, son 2 yıldır görünmeyen üst solunum yolu enfeksiyonlarının yeniden ortaya çıktığını belirtti.
KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, maske yasağının kaldırılmasıyla beraber üst solumum yolu enfeksiyonlarının arttığını söyledi.
Prof. Aydın değerlendirmesine şu şekilde devam etti:
"Herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğimizde bağışıklık sistemi buna karşı antikor ve hücre oluşturuyordu. Maske sayesinde bunları geçiremediğimiz için şu an daha hassas durumdayız"
AŞI UYARISI
KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, koronavirüs dışında bulaşıcı solunum yolu hastalıklarının da aşılarının yapılmasını önerdi.
Prof. Dr. Aydın, "Özellikle bugünlerde Türkiye’de havaların soğuması nedeniyle insanlar sokaktan daha çok kapalı alanlarda bir araya geliyor ve kalabalıklar oluşturuyor. Artık filyasyon ekipleri de semptomatik olanların dışında kimseden örnek almadığı için toplum içinde virüsün daha kolay bulaşabileceğini de öngörmek lazım. Bu nedenle kapalı alanlarda fazla vakit geçirdiğimiz için, bu soğuk havalarda maske kuralına daha fazla uymamız gerektiğini düşünüyorum. Son 2 yıldır üst solunum yolu enfeksiyonları neredeyse yoktu. Bunun sebebini de maskeye bağlıyorduk. Herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğimizde bağışıklık sistemi buna karşı antikor ve hücre oluşturuyordu. Maske sayesinde bunları geçiremediğimiz için şu an daha hassas durumdayız. Covid-19 dışında diğer virüslerle enfekte olduğumuzda, geçmişten biraz daha şiddetli hasta olunabileceği göz önünde bulundurulmalı" diye konuştu.
'ÜŞÜTTÜM' DİYEREK GEÇMEYİN
Koronavirüsün Omicron varyantının üst solunum yolu enfeksiyonlarından ayrılmasının sadece hekimlerce anlaşılabileceğini belirten Prof. Dr. Aydın, "Bu hastalığı vatandaşların birbirinden ayırması mümkün değil. Dolayısıyla semptomları olanların mutlaka bir hekime başvurmasını öneriyorum. Mesela 'Grip oldum, üşüttüm, dondurma yedim, cereyanda kaldım' gibi bahanelerle hekime başvurmaktan vazgeçmeyin. Havalar ısınıncaya kadar da kapalı alanlarda durduğumuz sürece, maske kuralını mümkün mertebe uygulamaya devam edelim. Ne zaman açık havaya çıkarız? Havalar biraz daha düzelir, insanlar arası mesafe biraz daha artar; işte o zaman biraz daha özgür yaşayabiliriz. Ama bu soğuk havalarda özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim" dedi.
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı!
- Bunu da yaptılar! 'Kardeş Payı'na akılalmaz sansür
- Genç hemşireden kahreden haber
- İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
- Son dakika: Erbil'e balistik füze saldırısı
- Bursa'da kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu
- Son 10 yılın en yükseği!
- Kartopu savaşında kan aktı: 6 yaralı 4 gözaltı
- Bodrum yolunda feci olay
- Genç yurttaştan Ali Babacan'a çarpıcı ekonomi sorusu
En Çok Okunan Haberler
- İETT otobüsü kaza yaptı
- İzmit'teki 'dünür cinayetinde' yeni gelişme
- Ataşehir'de atık kağıt işçilerinin barakaları yandı
- 13 yıl sonra yeniden görüntülendi
- Bunu da yaptılar! 'Kardeş Payı'na akılalmaz sansür
- Meteoroloji'den çığ uyarısı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı!
- Türkiye'nin en soğuk noktası: Dün gece -27'yi gördü
- İstanbul'da kritik görüşme: Gözler saat 14.00'te
- Hayvan yasası 5 yavru köpeği koruyamadı!