Maymun çiçeği virüsü KKTC'ye sıçradı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi. KKTC Sağlık Bakanlığı, virüs tespit edilen kişinin tedavi altına alındığını açıkladı.

AA
11 Aralık 2022 Pazar, 09:38
Maymun çiçeği virüsü KKTC'ye sıçradı!
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, maymun çiçeği virüsü tespit edilen bir kişinin tedavi altına alındığını bildirdi. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine bugün başvuran bir kişide maymun çiçeği hastalığı tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedavisine başlandığı ifade edildi.

Ayrıca hastanın temaslılarının takibi için işlemlerin başladığı kaydedildi.


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