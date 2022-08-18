Maymun çiçeğine yakalandı: 3 günde burnu çürüdü
Almanya'da 40 yaşındaki bir adam burnunda çıkan kırmızı nokta için doktora gitti. Ardından yaptırdığı HIV testi pozitif çıkan adam maymun çiçeği virüsüne yakalandı ve 3 gün içerisinde burnu çürüdü.
Almanya'da 40 yaşındaki kişi, burnunda güneş yanığı olduğu düşünülen kırmızı bir noktayı göstermek için doktora gitti. Ama üç gün içinde burnundaki deri ölmeye ve siyaha dönmeye başladı. Dayanılmaz bir ağrı yaşamaya başlayan adamın burnu çürümeye başladı.
VÜCUDUNU KAPLADI
Mynet'te yer alan haberde, 40 yaşındaki adamın tüm vücudunda, özellikle penisinde ve ağzında beyaz irin dolu noktalar oluştu. Yapılan test sonucu maymun çiçeği hastalığına yakalandığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan adam tedavi altına alındı.
HIV TAŞIYICISIYMIŞ
İsmi açıklanmayan hastanın teşhis edilmemiş HIV taşıdığı ortaya çıktı. Sağlık görevlilerine daha önce cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon (CYBE) için hiç test yaptırmadığını söyledi.
BURNU TAM DÜZELMEDİ
Ancak burnu sadece 'kısmen düzeldi'. Doktorlar, tedavi edilmeyen HIV'in bağışıklık sistemini baskı altına alması ve onu daha fazla nekroz riski altında bırakması nedeniyle vakasının çok şiddetli hale geldiğini açıkladı.
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