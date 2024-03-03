MCAN Health, sektöründe ilklere imza attığını duyurdu

Yayınlanma: 03.03.2024 - 12:51

Güncelleme: 03.03.2024 - 12:51

Türkiye, sağlık turizminde ivmesini yükseltmeye devam ediyor. Uluslararası Sağlık Hizmetleri’nin (USHAŞ) açıkladığı son veriler, ülkemize gelen sağlık turistlerinin sayısının son 2 yılda yüzde 11,12 artarak 1 buçuk milyona yaklaştığına işaret ediyor. Global çapta imza atılan bu başarının izini takip eden sağlık kuruluşları, yenilikler yaratmaya odaklanarak sektörlerinde öncü oluyor. Son olarak anlaşmalı olduğu kurumlarla sağlık turistlerine diş tedavileri, saç ekimi, plastik cerrahi alanlarında kapsamlı bir hizmet paketi sunan sağlık turizmi şirketi MCAN Health, hasta sağlığı, güvenliği ve memnuniyeti üçgeninde gerçekleştirdiği yeni uygulamalarla ilklere imza atıyor.

MCAN Health Kurucusu ve CEO'su Gülsultan Doğan, konuya dair şu bilgileri paylaştı: “Ülkemiz, pek çok sektörde olduğu gibi, sağlık turizminde de dünyanın merkezinde konumlanıyor. Biz de hasta güvenliğini, memnuniyetini ve sağlığını esas alarak geliştirdiğimiz uygulamalar ve yeniliklerle, Türkiye’nin öncülük bayrağını elinde tutmasını destekliyoruz. Bunların başında elbette, teknolojiyi iş süreçlerimize entegre ettiğimiz dijitalleşme adımlarımız bulunuyor.”

“CRM sistemimizi kurduk”

Sağlık turizmi sektöründe pek çok ilki gerçekleştirdiklerini belirten Gülsultan Doğan, “Yenilikçi, hızlı aksiyon alan, kalite odaklı, gelişime açık, topluma ve çevreye duyarlı ilkelerle inşa ettiğimiz yapımızı sürdürüyoruz. Hiçbir zaman yerimizde saymıyoruz ve dünyada takip ettiğimiz gelişmeleri iş modelimize uyarlayarak hastalarımızın tedavi, bizim de operasyonel süreçlerimizi iyileştiriyoruz. Örneğin MCAN Health ZOHO CRM sistemini kurarak iş akışlarını uçtan uca dijitalleştiren ilk sağlık turizmi şirketi oldu” dedi.

“Çok dil bilen hemşirelerimiz, hastalarımıza eşlik ediyor”

Hasta memnuniyeti için de yeni bir yöntemi devreye aldıklarını aktaran MCAN Health Kurucusu ve CEO'su Gülsultan Doğan, “Hastalarımızın sağlığını ve memnuniyetini her zaman önceliğimiz kabul ediyoruz. Hastaneden taburcu olduktan sonra otelde özel hemşire hizmeti veren ilk sağlık turizmi şirketi olduk. Aslında pek çok sağlık şirketinde PES (Patient Experience Specialist), yani hastayla ilgilenen, onu karşılayan ve sadece dil bilen kişiler görevlendirilir. MCAN'de bu kişiler, dil bilen hemşirelerdir. MCAN Health hemşireleri, hastalar ülkeye gelmeden önce onları süreçle ilgili detaylıca bilgilendiriyor, operasyon esnasında eşlik ediyor ve ülkesine döndükten sonra da 12 ay boyunca yakından izliyor. Görüntülü konuşmalar yaparak iyileşme süreçlerini yönetiyor. 7/24 ulaşılabilen hemşireler, hasta memnuniyetini ve güvenliğini üst seviyede tutuyor” ifadelerini kullandı.

Hizmet kalitesine uluslararası onay

Kaliteyi daima en üst seviyede tutmayı hedeflediklerinin altını çizen Gülsultan Doğan, “3 yıl önce Almanya menşeili bir akreditasyon kuruluşu olan TEMOS'a başvurduk. 2020’de akreditasyon alarak hizmet kalitemizi uluslararası standartlarda onaylattık. 2024’te kendimizi yeniden denetleterek TEMOS akreditasyonumuzu yeniledik. Kalitemizi korurken çevre duyarlı uygulamalarımızı da geliştirdik. Hasta transferlerinde kullandığımız araç filosunu hibrit araçlarla yeniledik” diyerek sözlerine şöyle sonlandırdı:

“Türkiye’de yüksek kalitede sağlık turizmi hizmeti veren sayılı şirketlerden biriyiz. Yurt dışından ülkemize gelen hastalara kapsamlı paketlerle servis sunuyoruz. Bu paketlere tedavinin yanı sıra, operasyon ücreti, özel hemşire hizmetleri, VIP araç transferlerini dahil ediyoruz. Hastalara kendilerini özel hissedecekleri, ayrıcalıklı bir hizmet modeli sunuyoruz.”