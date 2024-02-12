Meme kanserinde erken tanı ve tedavi için farkındalık önemli

Yayınlanma: 12.02.2024 - 11:59

Güncelleme: 12.02.2024 - 12:01

Prof. Dr. Hüseyin Özgür Aytaç, meme kanseri taramalarındaki düşük katılım oranlarına dikkat çekerek, 40 yaş üzeri kadınların mamografi taramasındaki popülasyonunun yetersiz olduğunu belirtti. Aytaç, meme kanserinin erken tanı ile tedavi edilebilecek kanserler arasında olduğunu vurgulayarak, taramalara katılımın önemini vurguladı.

Aytaç, mamografi taramalarının önemi üzerinde durarak, kadınların düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini ve 40'lı yaşlardan itibaren mamografi taramasının yapılması gerektiğini ifade etti. Meme kanseri taramalarının düzenli olarak yapılmasının önemini vurgulayan Aytaç, bu konuda farkındalık çalışmalarının artırılmasının gerekliliğine işaret etti.

ERKEN TANIDA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMIN ÖNEMİ

Prof. Dr. Hüseyin Özgür Aytaç, meme kanseri teşhisinde teknolojik altyapının önemine dikkat çekerek, mamografi taramalarının yanı sıra ultrason ve muayenenin de önemli olduğunu belirtti. Erken tanıda multidisipliner yaklaşımın hayati önem taşıdığını vurgulayan Aytaç, meme hastalıkları tanı ve tedavisinde üçlü değerlendirmenin önemini vurguladı.

Aytaç, meme kanseri teşhisinde teknolojik altyapının farkını vurgulayarak, kırklı yaşlarda meme yapısının yoğunluğunun mamografinin çözünürlüğünü azalttığını belirtti. Bu nedenle, teknolojik olarak donanımlı merkezlerin öneminin altını çizdi.

KADINLARIN FARKINDALIĞI VE ÖNLEMLERİ

Meme kanseri taramalarında kadınların farkındalığının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Hüseyin Özgür Aytaç, kadınlara düzenli kendi kendine muayene yapmalarını önerdi. Aytaç, mamografi taramalarının radyasyonunun kar-zarar dengesi gözetilerek değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve meme kanserinin erken teşhisinde düzenli taramaların önemine dikkat çekti.