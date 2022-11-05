Meme kanserinde tarama testleri nelerdir?

05 Kasım 2022 Cumartesi, 07:00

Meme kanser taraması testleri semptomların ortaya çıkmasından önce, kanseri erken evrede bulmamıza yardımcı olur. Unutulmamalıdır ki, meme kanserini erken teşhis etmek, kişinin daha uzun ve kaliteli yaşamasına yardımcı olur. Bazı kanserler hiçbir zaman semptom vermeyebilir, ancak bir tarama testi ile bulunabilir. Tarama testlerinin birçok hedefi vardır; belirtiler ortaya çıkmadan önce kanseri bulunur, erken bulunduğunda tedavisi daha kolay olur, kanser sebebiyle ölüm oranları azaltılır.

Onkolog Doç. Dr. Nilay Şengül Samancı, meme kanseri için ortalama risk altındaki kadınlar için tarama yöntemlerini anlattı.

Samancı'nın açıklamaları şöyle:

Mamografi: Meme kanseri için bugün kullanılan tarama görüntüleme yöntemi mamografidir. 40-44 yaş arası kadınlar her yıl mamografi ile taramaya başlama seçeneğine sahiptir.45-54 yaş arası kadınlar her yıl mamografi çektirmelidir. 55 yaş ve üstü kadınlar iki yılda bir mamografiye geçebilir veya yıllık mamogramlara devam etmeyi seçebilirler. Bir kadının sağlığı iyi olduğu ve en az 10 yıl daha yaşaması beklendiği sürece taramaya devam edilmelidir.

Kendi Kendine Meme Muayenesi: 20 yaşını geçen her kadının adetinin bittiği tarihten sonra ilk hafta içinde, adet görmeyen kadınlarda her ayın belirli bir günü, emziren kadınlarda emzirme veya süt boşaltımı sonrası kendilerini muayene etmeleri önerilmektedir.

KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİNDE NELERE DİKKAT EDİLİR?

Memelerden birinde anormal büyüme, şişlik veya ele gelen kitle, meme derisinde kızarıklık veya kalınlaşma, meme başında şekil veya renk değişikliği, meme başından akıntı, kol altında ele gelen kitle varlığında doktorumuza başvurmak gereklidir.

Kendi kendine meme muayenesi nasıl yapılır?: Önce gözleyerek sonra elle yapılır.

Gözleyerek yapılan muayene:

• Belden yukarısı çıplak olacak şekilde bir aynanın karşısına geçiniz.

• Her iki kol aşağı sarkacak şekilde bakınız.

• Her iki kol yukarı kaldırılarak bakınız.

• Her iki elinizi bele bastırarak bakınız.

• Her iki elinizi bele bastırırken öne doğru eğilerek bakınız.

Elle yapılan muayene:

• Elinizin 2.3.4 parmakları ön yüzleri kullanınız.

• Hangi taraftaki meme muayene edilecek ise o taraftaki elinizi başınızın üstüne kaldırarak diğer eliniz ile dairesel hareketlerle meme bölgenizi muayene ediniz.Her iki meme bölgesini ayakta muayene ettikten sonra düz bir yatağa uzanarak aynı muayeneyi tekrar ediniz.

Doç.Dr.Nilay Şengül Samancı,''Meme kanseri açısından yüksek riskli hastalar mutlaka doktoruna başvurmalıdır.''dedi.