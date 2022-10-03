Meme küçültmek isteyen erkek sayısı her geçen gün artıyor

03 Ekim 2022 Pazartesi, 11:41

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sinan Kaya, son zamanlarda artan estetik operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

En sık şikayetlerden birinin gıdı ve erkeklerdeki meme büyümesi olduğunu söyleyen Dr. Kaya, “Gıdı ameliyatı çene altındaki yağların alınması demektir. Kişinin kilo alıp vermesine ya da çeşitli faktörlere bağlı olarak gıdı bölgesinde yağlanma meydana gelir. Bu durum kişilerin görünümünü etkilediğinden dolayı gıdı aldırma ameliyatları günümüzde artmıştır.

Hastada çok aşırı kilo değişimi olmazsa işlem yapıldıktan sonra 8-10 yıla kadar gider. Hasta bu işlemi yaptıktan sonra vücut kitlesinden yüzde 20 oranında kilo alırsa ve ciltte beklenmeyen bir hastalığa maruz kalırsa bu süre biraz daha azalmakta. Bazen hiçbir değişim olmaz ve ömür boyu da kalabilme ihtimali de olabiliyor” şeklinde bilgi verdi.

"PSİKOLOJİK AÇIDAN RAHATSIZLIK VERİYOR"

Son zamanlarda birçok erkeği rahatsız eden durumlardan birinin de meme büyümesi olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Sinan Kaya, “Son zamanlarda erkekler için çok tercih edilen yöntemlerden biri jinekomasti düzelmesidir.

Jinekomasti, erkeklerde kadın tipi meme büyümesi veya erkek vücuduna oranla memelerin daha büyük olması durumudur. Meme dokusu miktarı dengesiz bir şekilde hormon seviyesi sebebiyle büyür. Bu durum bazen tek bazen de her iki memeyi de etkiler.

Kişiler genelde kendilerini psikolojik açıdan daha iyi hissetmek istedikleri için bu meme büyümesi sorununa jinekomasti düzeltilmesi ile çözüm bulurlar. Vücutta bazı hormonların fazla olması, bazılarının eksik olması, aşırı spor yapıp bırakıldığında ya da aşırı kilo alma ve yağlanmaya bağlı olarak da jinekomasti meydana gelebiliyor. Jinekomastiyi tedavi etmenin tek yolu hormonel bozukluğu olmayan kişilere yapılan meme küçültme ameliyatıdır” dedi.



