Memede ağrı ve şişliği hafife almayın: Yanlış tedaviler süreci daha da zorlaştırıyor

Mememde ağrı ve şişlik nedeniyle 35 yaşındaki Meltem Çetin Arıkan, Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Pelin Basım tarafından uygulanan doğru tanı ve kişiye özel tedaviyle sağlığına kavuştu. Doç. Dr. Pelin Basım, “Granulomatöz mastit, memede ağrı, şişlik ve iltihapla seyreden, kanserle karıştırılabilen ancak farklı bir hastalık olarak öne çıkıyor. Uzun süren ve tekrarlama riski yüksek olan bu rahatsızlık, doğru tanı konulmadığında hastalar için oldukça yıpratıcı bir sürece dönüşebiliyor” diye konuştu.

‘KANSERLE KARIŞABİLİYOR, HASTALARI KORKUTUYOR’

Granulomatöz mastitin memede iltihaplı bir tabloya yol açtığını belirten Doç. Dr. Basım, “Granulomatöz mastit, memede iltihaplı ve enflamatuar bir hastalıktır. Kanserle ilişkili değildir ancak memede ağrı, şişlik ve apse gibi belirtilerle ortaya çıktığı için hastalarda ciddi kaygıya neden olabilir. Uzun süren ve tekrarlama riski yüksek olan bir hastalık olduğu için hastalar açısından oldukça yıpratıcı bir tabloya dönüşebilmektedir” dedi.

‘UZUN SÜREN TEDAVİ SÜRECİ HASTAYI YIPRATIYOR’

Hastanın uzun süre farklı tedavilerden sonuç alamadığını ifade eden Doç. Dr. Basım, “Hastamız yaklaşık bir yıl önce memede ağrı ve şişlik şikâyetleriyle başvurdu. Daha önce farklı antibiyotik tedavileri uygulanmış ancak hiçbirine yanıt alınamamıştı. Yaptığımız tetkikler sonucunda nedeni tam olarak bilinmeyen idiopatik granulomatöz mastit tanısı koyduk. İlk aşamada yaygın enflamasyonu kontrol altına almak için kısa süreli steroid tedavisi uyguladık” diye konuştu.

‘KİŞİYE ÖZEL TEDAVİYLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU’

Tedavi sürecinin kişiye özel planlandığını vurgulayan Doç. Dr. Pelin Basım, “Enflamasyonun ilk fazını kontrol altına aldıktan sonra hastamız için kişiye özel ozon tedavisi planladık. Tamamen fizyolojik olan ve hiçbir yan etkisi olmayan hem sistemik hem de lokal ozon uygulamaları ile hastalığın gerilemesini sağladık. Yaklaşık 4-5 ay süren yoğun tedavi sonrasında hastamız sağlığına kavuştu. Hastamız bu hastalığın diğer tedavi metodlarında olduğu gibi yan etki profillerinin hiçbirini yaşamadan hayatını konforla devam ettirdi. Bu hastalıkta tekrarlama riski yüksek olsa da doğru tedavi ve düzenli takip ile bu risk önemli ölçüde azaltılabilmektedir” ifadelerini kullandı.

‘AYLARCA YANLIŞ TEDAVİ GÖRDÜM’

Meltem Çetin Arıkan, yaklaşık 10 ay önce granulomatözmastit tanısı aldığını belirterek sürecin oldukça zorlu geçtiğini söyledi. Arıkan, “Mememde ağrı ve şişlik başladığında başka bir hastaneye başvurdum ve antibiyotik tedavisi uygulandı ancak hiçbir fayda görmedim. Daha sonra Pelin Hocam’ageldim ve yapılan detaylı incelemeler sonucunda hastalığıma doğru tanı konuldu. Tedavi sürecim bu noktadan sonra başladı ve olumlu ilerledi” dedi.

‘EN ZORU KAYGI VE BELİRSİZLİKTİ’

Hastalığın en zor yanının belirsizlik ve kaygı olduğunu ifade eden Arıkan, “Bu süreçte sürekli ‘tekrarlar mı’ endişesi yaşadım. Yaklaşık 8-9 ay boyunca farklı tedaviler, drenaj işlemleri ve ilaç kullanımlarıyla oldukça yıprandım. Ozon tedavisi ile ise yan etkisiz şekilde sağlığıma kavuştum. Bu hastalıkta en önemli şeyin doğru tanı ve doğru tedavi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda psikolojik olarak güçlü kalmak, doktora güvenmek ve tedaviye düzenli devam etmek süreci daha sağlıklı atlatmayı sağlıyor” diye konuştu.