‘Menenjit aşısı, ulusal aşı takvimine alınsın’
Zorlu çalışma şartları içerisinde yurttaşlara hizmet veren aile hekimleri, aşı karşıtlığıyla da mücadele ediyor.
Aile Hekimleri
Dernekleri Federasyonu
(AHEF), menenjit
vakalarındaki artışa işaret etti.
AHEF Başkanı Türkü Yağmur
Nehir, “Menenjit ile ilgili
aşıların artık ulusal takvime
alınmasını talep ediyoruz ki
ailelerin canı yanmasın” dedi.
Sistemsizlik nedeniyle aşısız
göçmen çocuk sayısının her
geçen gün arttığını vurgulayan
Nehir, deprem bölgelerinde
yaşanan aşı sorununa ilişkin de
“ASM’lerde elektrik kesintileri
devam ediyor ve bu nedenle
aile hekimleri buzdolabında
sürekli aşı bulunduramıyor.
Haftada bir aşı dağıtılan yerler
var ve bu yetersiz. Bir de göç
etmiş hastalar var ancak
ulaşılamıyor” diye konuştu.
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