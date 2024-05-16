‘Menenjit aşısı, ulusal aşı takvimine alınsın’

Yayınlanma: 16.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.05.2024 - 04:00

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), menenjit vakalarındaki artışa işaret etti. AHEF Başkanı Türkü Yağmur Nehir, “Menenjit ile ilgili aşıların artık ulusal takvime alınmasını talep ediyoruz ki ailelerin canı yanmasın” dedi.



Sistemsizlik nedeniyle aşısız göçmen çocuk sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Nehir, deprem bölgelerinde yaşanan aşı sorununa ilişkin de “ASM’lerde elektrik kesintileri devam ediyor ve bu nedenle aile hekimleri buzdolabında sürekli aşı bulunduramıyor. Haftada bir aşı dağıtılan yerler var ve bu yetersiz. Bir de göç etmiş hastalar var ancak ulaşılamıyor” diye konuştu.

