Menteşe Devlet Hastanesi depreme dayanıksız çıktı!

Yayınlanma: 23.01.2024 - 13:23

Güncelleme: 23.01.2024 - 13:23

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu’na (BASK) bağlı Birlik Sağlık Sen Muğla İl Başkanı Abdullah Gül, Menteşe Devlet Hastanesi’nin depreme dayanıksız olduğunu belirtti.



Geçen yıl 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde yaşanan depremler sonuncunda binlerce yurttaşın hayatını kaybettiği ve yüz binlerce vatandaşında yaralandığını hatırlatan Abdullah Gül, “Yaralananlardan çoğu hayatına şu an ya protez ile devam ediyor ya da protez derdinde. Bu acı tablo başta yaşanan ilerde olmak üzere tüm ülkemizi yasa boğmuştur. Kapanmaz derin acılar ile birlikte psikolojik travmalara sebep olmuştur. Bu acı kayıpların yaşanmasının sebebi yaşanan depremin boyutu olmakla beraber büyük kısmı ihmaller, alınmayan önlemler ve rant uğruna göz yumulan kanunsuzluklardır. Geçenler de yaşanan aynı büyüklükteki Japonya depreminin ardından dün gerçekleşen Kırgızistan depremi de kayıpların az olması, bizim kayıplarımızın sebeplerinin depremin boyutu değil alınmayan önlemler olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” diye konuştu.

“RAPORLARA RAĞMEN HASTANE FAALİYETTE BULUNDU”

Kayıpların bu kadar yüksek olmasının nedenlerinin başında yıkılan veya ağır hasar alarak hizmet veremeyen hastanelerin geldiğini aktara Gül, “Yıkılan veya ağır hasar alan hastanelerin enkazında yüzlerce vatandaşımız son nefesini verirken, kapısında enkazdan kurtulup ilk yardım alamadığı için binlerce insanımız hayatlarını kaybetmiş veya bir uzvunu kaybetmek durumunda kalmıştır. Bugün yaptığımız saha çalışmalarında Muğla Menteşe Devlet Hastanesi’nin de bazı bölümlerinin yıkım kararının bazı bölümlerinin depreme dayanıksız olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Daha vahim kısmı ise bu raporların 2018 den bu yana olması ve hala hastanemizin faaliyette bulunmasıdır. Prof. Dr. Naci Görür’ün bilime dayanarak yaptığı açıklamalarda Muğla ilimizde içinde bulunduğu 15 ilde 7 üzeri bir deprem beklendiğini ifade ediyor. Durum bu iken neden hala bilime kulak tıkadığımıza anlam veremiyoruz. Özelilikle de Hatay gibi bir yaşanılmış örnek varken” ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül, açıklamalarını şöyle noktaladı: “Biz BASK olarak her daim bilimin ışında emeğin hakkın mücadelesini verdik. Bu raporları ilk öğrendiğimiz andan itibaren tüm yetkili kurumlarla resmi yazışmalarımızı yaptık. Bu duruma Muğla Valimiz Sayın İdris AKBIYIK’IN büyük hassasiyet göstereceğine inancımız sonsuzdur. İnsanlarımız şifa bulmaya geldikleri hastanede şifa veren ellerle ölmesinler diyoruz.”