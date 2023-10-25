Mersin'de çit bitkisi olarak dikiliyor! Şifa deposu: Kemikleri güçlendiriyor, kilo almayı engelliyor

Yayınlanma: 25.10.2023 - 12:42

Güncelleme: 25.10.2023 - 12:42

Türkiye'de 'Çin hurması' olarak da bilinen "hünnap" meyvesi, birçok ürünün yetiştiği Mersin'de özellikle bahçelerin kenarlarına çit bitkisi olarak dikiliyor. Dalları dikenli olduğu için yaban hayvanlarının girmesine engel olan ağacın meyveleri ise şifa deposu olarak biliniyor.

Elma ile armut arasında bir tadı bulunan lezzetli meyve kemikleri güçlendirdiği gibi kilo almayı da engelliyor. Kan dolaşımını hızlandıran, uykusuzluğa çözüm olan meyve bazı üreticiler için de gelir kapısı oldu. Kilogramı 40-50 TL arasında satılan hünnap meyvesinin 4-5 yıllık bir ağacının yaklaşık 50-60 kilogram ürün vermesi ise üreticiye ek gelir kapısı oluyor. Meyveyi tadan vatandaşlar, lezzetli olduğunu belirtiyor.

Emekli olduktan sonra çiftçiliğe başlayan Erdemli ilçesinden Yunus Söner de bahçelerinin kenarlarına hünnap dikti. Meyve vermeye başlayan ağaçları hasat eden Söner, "Hünnap ağaçlarını dikenli olduğu için bahçelerimize çit olarak ekmiştik. Şu anda ürün vermeye başladı ve değerlendi. Sağlık açısından birçok faydası var. Bağışıklık sisteminden kolesterole, kabızlıktan obeziteye kadar çok faydası var. 10'dan fazla ağacımız var. Bu sene verim de kalite de güzel. Fiyatları da iyi. 40-50 TL arasında gidiyor. Genç bir ağacımız ise 50-60 kilogram ürün veriyor" dedi.